Ex-Tombense, Eugênio Souza avalia opções para sequencia da temporada

Crédito: Vitor Souza/Tombense

Um dos responsáveis pela campanha histórica do Tombense no Campeonato Mineiro, Eugênio Souza levou a equipe a disputar a final contra o Atlético-MG e terminar com a conquista do Troféu do Interior, ao ser vice-campeão estadual. Livre no mercado após deixar o clube em comum acordo com a diretoria, o treinador tirou alguns dias para descansar com a família, em Belo Horizonte, e agora se diz pronto para retomar a rotina que o acompanha desde 1997, quando fez a transição da carreira de atleta para técnico de futebol.

- Vivemos uma rotina muito intensa após a volta das atividades no Tombense. Muitos treinos, jogos e viagens que exigiram muito foco e determinação de todos no clube num período curto de tempo. Deixei o clube com a consciência tranquila de que fiz o meu melhor e deixei as portas abertas para um dia retornar. Precisava dessa pausa para recarregar as energias, mas agora estou pronto para assumir um novo desafio.

Com vasta experiência pelo futebol mineiro no currículo, Eugênio Souza coleciona seis títulos e sete acessos ao longo dos 23 anos de trajetória como treinador. Além de ter levado o Tombense à final do Mineiro deste ano, o técnico já tinha entrado para a história do clube em 2014, quando conquistou a inédita Série D pela equipe do interior.