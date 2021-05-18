Ex-técnico do Londrina, Alemão comenta quartas de final do Paranaense

Crédito: Gustavo Oliveira/ Londrina EC

Nesta segunda-feira (17), a maioria das equipes classificadas para as quartas de final do Campeonato Paranaense jogaram as partidas de ida. A equipe do Londrina, casa do ex-treinador Alemão, que também passou pelo clube como jogador nos anos 90, empatou com o Cianorte por 1 a 1 dentro de casa. O ex-comandante falou sobre o confronto.- Vejo que a vaga está bem aberta apesar desse empate do Cianorte fora de casa. São duas boas equipes, com ótimos treinadores, que tem bons planejamentos e trabalham muto sério. Então não tem como apontar um favorito - disse.O Londrina terminou a primeira fase do estadual na quinta colocação, com 16 pontos em 11 jogos. Uma posição a frente do ano passado, quando o treinador ainda comandava a equipe. Alemão também estava a frente do clube em 2019, quando foi até as semifinais do segundo turno do torneio, que era disputado em um formato diferente. Alemão também comentou sobre as diferenças entre as campanhas, e da atual temporada do Tubarão.

- Acredito que a equipe do Londrina tem feito campanhas razoáveis nos dois últimos anos do estadual. Quando fiz parte do time, contávamos com vários atletas bem novos, e a expectativa era de revelar atletas, além de gastar pouco e manter um orçamento. Esse ano o objetivo já era diferente, pois o clube também quer montar uma equipe competitiva para a Série B, que todos sabemos como é difícil. Vejo que o time teve dificuldades por conta da adaptação dos novos atletas que vieram durante a temporada, mas que com certeza tem muito a crescer ainda em 2021 - contou.

Além de Londrina e Cianorte, também se classificaram para essa fase o Operário, que pegou o Azuriz. O Cascavel, que encarou o Maringá. E o Athletico, que enfrentou a equipe do Paraná Clube. Dessas equipes, apenas quatro chegam nas semifinais após jogos de ida e volta. Alemão, que acompanha com mais atenção o Campeonato Paranaense, também falou sobre suas expectativas para os jogos.