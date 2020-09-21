Ex-técnico do CSA, Argel Fucks dispara contra diretor executivo: 'Não trabalho com vagabundo'

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

Em processo de mudanças tanto de treinador como por parte da sua diretoria, o CSA demitiu nomes como Argel Fucks e Marcelo Barbarotti para a chegada de Mozart Santos e Rodrigo Pastana. E foi justamente a chegada do último dos citados que motivou o envio de um áudio com acusações sérias feitas por parte de Argel.

De acordo com conteúdo divulgado pelo portal 'UOL' onde o treinador estaria se comunicando em um grupo de técnicos do futebol nacional bem como também falando com o presidente do Azulão, Rafael Tenório, Argel disse que já teve problemas sérios tanto no Figueirense como no Coritiba com Pastana.