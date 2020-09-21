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Ex-técnico do CSA, Argel Fucks dispara contra diretor executivo: 'Não trabalho com vagabundo'

Áudio com acusações sérias feitas por parte do treinador em mensagens mandadas via WhatsApp foram divulgados pelo portal 'UOL'...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 16:21
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
Em processo de mudanças tanto de treinador como por parte da sua diretoria, o CSA demitiu nomes como Argel Fucks e Marcelo Barbarotti para a chegada de Mozart Santos e Rodrigo Pastana. E foi justamente a chegada do último dos citados que motivou o envio de um áudio com acusações sérias feitas por parte de Argel.
De acordo com conteúdo divulgado pelo portal 'UOL' onde o treinador estaria se comunicando em um grupo de técnicos do futebol nacional bem como também falando com o presidente do Azulão, Rafael Tenório, Argel disse que já teve problemas sérios tanto no Figueirense como no Coritiba com Pastana.
As acusações feitas pelo ex-comandante do Marujo passam, principalmente, pelo "roubo" de dinheiro junto a jogadores e empresários pelo devido favorecimento dos atletas. Tamanha é a indignação de Argel sobre o assunto que ele chegou a classificar o diretor como "bandido número 1".

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