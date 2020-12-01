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futebol

Ex-técnico do Barça revela mágoa após saída conturbada do clube

Quique Setién afirmou que o Barça nem mandou mensagem para avisá-lo de sua demissão. Culés decidiram apostar na experiência e identificação do técnico Ronald Koeman...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 08:36

LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 08:36
Crédito: Setién teve passagem desastrosa no Barcelona (Rafael Marchante / POOL / AFP
Quique Setién, ex-técnico do Barcelona, lamentou a forma como foi demitido do clube e guarda mágoas da sua curta e polêmica passagem pela equipe blaugrana. Em entrevista ao programa “El Partidazo”, o treinador também avaliou o momento que os culés passam como uma fase complicada e que prejudica o rendimento dos atletas em campo.
- O Barça não me indenizou nem me ofereceu nada. Eles nem me ligaram para dizer que estava demitido. É evidente que o clube atravessa um momento preocupante, o que afeta diretamente o rendimento esportivo.
Além de Setién, toda a comissão técnica, encabeçada por Éder Sarabia, com quem Messi teve problemas durante partidas, foi mandada embora. Os catalães decidiram contratar Ronald Koeman por conta de sua experiência e identificação com o Barcelona para o lugar do ex-treinador que segue no mercado.

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