Ex-técnico do Barça revela mágoa após saída conturbada do clube

Quique Setién, ex-técnico do Barcelona, lamentou a forma como foi demitido do clube e guarda mágoas da sua curta e polêmica passagem pela equipe blaugrana. Em entrevista ao programa “El Partidazo”, o treinador também avaliou o momento que os culés passam como uma fase complicada e que prejudica o rendimento dos atletas em campo.
- O Barça não me indenizou nem me ofereceu nada. Eles nem me ligaram para dizer que estava demitido. É evidente que o clube atravessa um momento preocupante, o que afeta diretamente o rendimento esportivo.
Além de Setién, toda a comissão técnica, encabeçada por Éder Sarabia, com quem Messi teve problemas durante partidas, foi mandada embora. Os catalães decidiram contratar Ronald Koeman por conta de sua experiência e identificação com o Barcelona para o lugar do ex-treinador que segue no mercado.