Ex-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do Liverpool

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O treinador do RB Salzburg e um dos responsáveis por lapidar o talento de Haaland, Jesse Marsch, disse que o atacante do Borussia Dortmund poderia se encaixar perfeitamente em uma equipe como o Liverpool. Em entrevista ao “Liverpool Echo”, o norte-americano elogiou o norueguês e citou as principais características do jovem de 19 anos.

- Ele é um talento muito especial e quando você vê sua velocidade, explosão, tamanho, poder, habilidade técnica, ele imediatamente se encontra no mais alto escalão de jogadores no mundo. Mas se você considerar sua inteligência tática, motivação, disciplina, desejo de melhorar e crescer, significa que você tem algo único. O comandante espera ver o atacante mais algumas temporadas no Dortmund, mas uma transferência no futuro, caso o atleta se mantenha no nível atual, será inevitável.

- Ele vai continuar bem no Dortmund, mas eu não sei quanto tempo ele fica lá antes de dar o próximo passo. Ele tem potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo. É outro atleta que o Liverpool teria sorte em ter. Não vai ser barato, mas ele adora o estilo explosivo de jogar e estar em espaços abertos. Ele se encaixa na maneira que o Liverpool joga. Seria um ajuste incrível.