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futebol

Ex-técnico da seleção inglesa deve assumir comando do West Brom

Sam Allardyce está sem trabalhar desde 2018, quando foi demitido do Everton, mas é o nome mais forte para assumir penúltimo colocado após saída de Slaven Bilic...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 11:07

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 11:07

Crédito: Reprodução / Twitter
Após a demissão de Slaven Bilic do comando técnico do West Bromwich, o nome mais cotado para assumir a equipe é Sam Allardyce, segundo o “Daily Mail”. As conversas estão bem avançadas e a expectativa é de que o veterano possa estar na beira do gramado orientando seus jogadores no domingo diante do Aston Villa.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
A ideia inicial é de que o contrato seja de apenas seis meses, até o final da atual temporada, mas com a opção de renovação por mais um ano. Será o primeiro trabalho de Allardyce desde que foi demitido do Everton em 2018. O experiente treinador também soma uma passagem curta e polêmica pela seleção inglesa.
A situação do West Brom na tabela de classificação é bem complicada e a equipe ocupa a penúltima colocação na Premier League com apenas sete pontos conquistados em 13 jogos disputados. Na última temporada, o clube conseguiu o acesso para a primeira divisão após ser vice-campeão da Championship.

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