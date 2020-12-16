Ex-técnico da seleção inglesa deve assumir comando do West Brom

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Após a demissão de Slaven Bilic do comando técnico do West Bromwich, o nome mais cotado para assumir a equipe é Sam Allardyce, segundo o “Daily Mail”. As conversas estão bem avançadas e a expectativa é de que o veterano possa estar na beira do gramado orientando seus jogadores no domingo diante do Aston Villa.

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A ideia inicial é de que o contrato seja de apenas seis meses, até o final da atual temporada, mas com a opção de renovação por mais um ano. Será o primeiro trabalho de Allardyce desde que foi demitido do Everton em 2018. O experiente treinador também soma uma passagem curta e polêmica pela seleção inglesa.