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Ex-Sporting, Marcelo Ferreira celebra chegada ao futebol saudita: 'A liga tem crescido muito'

O zagueiro brasileiro acertou com o Al-Tai, equipe recém-promovida ao principal escalão da Arábia Saudita, para a temporada 2021/22...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 05:30

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 05:30
Crédito: Divulgação/Al-Tai
Ex-jogador do Sporting e com passagem pelas categorias de base do Vasco, o zagueiro Marcelo Ferreira acertou com o Al-Tai, da Arábia Saudita, para a temporada de 2021/22. Após mais de dez anos de experiência no futebol português, ao também defender o Rio Ave, Paços de Ferreira e Leixões, o jogador de 32 anos partiu rumo a novo desafio em sua carreira.
> Confira os diversos recordes quebrados por Messi pelo Barcelona- Me motivou a vir para cá o projeto que o clube me apresentou e a forma como as pessoas me queriam. A liga da Arábia Saudita tem crescido muito nos últimos anos, atraído cada vez mais jogadores de qualidade, e isso também me chamou a atenção. Além disso, o nível de jogo aqui é bom - avaliou Marcelo Ferreira.
Em Portugal, Marcelo Ferreira conquistou os títulos da Taça de Portugal e Taça da Liga, ambos em 2018/19, pelo Sporting. Na sequência, defendeu o Chicago Fire (EUA) e logo retornou para atuar em solo lusitano. Agora, o zagueiro defenderá a equipe recém-promovida ao principal escalão da Arábia Saudita.
- A minha expectativa é fazer um ótimo campeonato a nível pessoal e ajudar a equipe a conquistar seus objetivo. Estamos na pré-temporada treinando forte para fazer uma excelente competição e dar alegria a nossos torcedores - projetou.

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