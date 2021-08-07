Ex-Sporting, Marcelo Ferreira celebra chegada ao futebol saudita: 'A liga tem crescido muito'

Crédito: Divulgação/Al-Tai

Ex-jogador do Sporting e com passagem pelas categorias de base do Vasco, o zagueiro Marcelo Ferreira acertou com o Al-Tai, da Arábia Saudita, para a temporada de 2021/22. Após mais de dez anos de experiência no futebol português, ao também defender o Rio Ave, Paços de Ferreira e Leixões, o jogador de 32 anos partiu rumo a novo desafio em sua carreira.

> Confira os diversos recordes quebrados por Messi pelo Barcelona- Me motivou a vir para cá o projeto que o clube me apresentou e a forma como as pessoas me queriam. A liga da Arábia Saudita tem crescido muito nos últimos anos, atraído cada vez mais jogadores de qualidade, e isso também me chamou a atenção. Além disso, o nível de jogo aqui é bom - avaliou Marcelo Ferreira.

Em Portugal, Marcelo Ferreira conquistou os títulos da Taça de Portugal e Taça da Liga, ambos em 2018/19, pelo Sporting. Na sequência, defendeu o Chicago Fire (EUA) e logo retornou para atuar em solo lusitano. Agora, o zagueiro defenderá a equipe recém-promovida ao principal escalão da Arábia Saudita.