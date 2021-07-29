Ex-Sport, Jean Carlos marca presença na seleção da rodada na Liga Sueca

Crédito: Krister Andersson / Bildbyran

Ex-Sport Recife, o lateral-esquerdo Jean Carlos vem se destacando como um dos principais jogadores em sua posição no futebol sueco atuando pelo Varbergs BoIS. Na última segunda-feira, o defensor brasileiro foi um dos protagonistas da sua equipe na importante vitória por 2 a 0 diante do IFK Goteborg, pela primeira divisão. O atleta ficou com a segunda maior nota da partida, com 7.5, pelo SofaScore.

Veja a tabela do Inglês- Fizemos uma grande apresentação diante do IFK Goteborg somando três pontos muito importantes para a sequência da competição. Individualmente, pude fazer uma boa partida e ajudar a minha equipe. Essa vitória nos traz confiança, estou feliz e motivado para o seguimento do campeonato - disse Jean Carlos.

Diante da ótima atuação, Jean Carlos foi selecionado para integrar a seleção da rodada do campeonato. É a segunda vez que o lateral marca presença entre os melhores em 10 jogos. Além disso, o jogador conta com três assistências neste período.

- Me sinto Feliz e adaptado, isso consequentemente reflete em campo. Acredito que seja o meu melhor momento na Suécia até aqui e quero evoluir cada dia mais - projetou.