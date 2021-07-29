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futebol

Ex-Sport, Jean Carlos marca presença na seleção da rodada na Liga Sueca

Lateral-esquerdo brasileiro com passagem pelo Sport Recife vem se destacando na Suécia pelo Varbergs BoIS
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Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 17:42
Crédito: Krister Andersson / Bildbyran
Ex-Sport Recife, o lateral-esquerdo Jean Carlos vem se destacando como um dos principais jogadores em sua posição no futebol sueco atuando pelo Varbergs BoIS. Na última segunda-feira, o defensor brasileiro foi um dos protagonistas da sua equipe na importante vitória por 2 a 0 diante do IFK Goteborg, pela primeira divisão. O atleta ficou com a segunda maior nota da partida, com 7.5, pelo SofaScore.
Veja a tabela do Inglês- Fizemos uma grande apresentação diante do IFK Goteborg somando três pontos muito importantes para a sequência da competição. Individualmente, pude fazer uma boa partida e ajudar a minha equipe. Essa vitória nos traz confiança, estou feliz e motivado para o seguimento do campeonato - disse Jean Carlos.
Diante da ótima atuação, Jean Carlos foi selecionado para integrar a seleção da rodada do campeonato. É a segunda vez que o lateral marca presença entre os melhores em 10 jogos. Além disso, o jogador conta com três assistências neste período.
- Me sinto Feliz e adaptado, isso consequentemente reflete em campo. Acredito que seja o meu melhor momento na Suécia até aqui e quero evoluir cada dia mais - projetou.
Com passagem pelas categorias de base do Goiás, Jean Carlos também atuou no Paysandu, Tubarão-SC, Hammarby (SUE), IK Frej (SUE) e TPS Turku (FIN).

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