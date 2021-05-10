Ex-Sport, Jean Carlos celebra 100 jogos na carreira e projeta reencontro com ex-equipe na Suécia

Crédito: Bildbyran / Krister Andersson

O lateral-esquerdo Jean Carlos completou, no último domingo, 100 jogos como profissional em compromisso do Varbergs BoIS. Numa data especial, o jogador concedeu uma assistência no segundo gol da sua equipe diante do Malmö, pela primeira divisão da Suécia. Revelado pelo Goiás e com passagem pelo Sport Recife, o defensor se destacou pelo Tubarão e atualmente joga pelo terceiro clube sueco na carreira.

Veja a tabela do Inglês- É uma marca especial como profissional que fico feliz de ter alcançado e espero com certeza fazer mais jogos e marcas especiais pela carreira. Esse ano eu planejo uma boa temporada fazendo bons jogos e podendo ajudar a equipe em seus objetivos - disse Jean Carlos.

Nesta quarta-feira (12), às 13h30 (horário de Brasília), Jean Carlos reencontrará o Hammarby, equipe no qual defendeu por nove jogos entre as temporadas de 2019 e 2020. Agora pelo Varbergs BoIS, o lateral projetou o jogo 'especial' diante da ex-equipe.