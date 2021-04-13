Ex-Sport, Jean Carlos analisa estreia oficial por clube sueco e projeta nova temporada

Ex-Sport e Tubarão, o lateral-esquerdo Jean Carlos fez a sua estreia oficial com a camisa do Varbergs BolS, da primeira divisão da Suécia, no último domingo. Em sua terceira temporada no futebol sueco, o jogador brasileiro falou sobre o empate sem gols diante do Mjällby, na primeira rodada da Allsvenskan de 2021 e também projetou as ambições na disputa da competição.- Foi um jogo difícil, bastante disputado com vento e frio. Por ser o primeiro jogo da competição e fora de casa é sempre importante somar pontos. As metas nesse ano é fazer o máximo de números possíveis, fazer uma boa temporada e podendo ajudar a equipe com boas atuações - disse Jean Carlos.
Após se destacar pelo Atlético Tubarão e uma rápida passagem pelo Sport, Jean Carlos se transferiu para o Hammarby, um dos principais clubes da Suécia, no início de 2019. Desde então, foram 20 jogos no país europeu, além de ter atuado na elite finlandesa durante a última temporada pelo TPS Turku.
- Se o coletivo ir bem, consequentemente individualmente também será. Me sinto bem, estou preparado para o terceiro ano na Suécia, então estou bem adaptado - concluiu.