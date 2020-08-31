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futebol

Ex-Sport e Palmeiras, Yan comemora retorno à Europa: 'Era meu objetivo'

Atacante se destacou no Leão em 2019 e chega ao Moreirense por empréstimo
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LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 19:25

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 19:25

Crédito: Divulgação
Um dos destaques na campanha do acesso do Sport à Série A do Brasileirão em 2019, Yan pertence, que ao Palmeiras, foi emprestado ao Moreirense, de Portugal. O atacante retorna à Europa para fazer sua segunda passagem. Anteriormente, defendeu o Estoril e marcou três gols em 14 jogos.- Chego com a melhor sensação possível. Já era um objetivo meu voltar à Europa, então estou muito feliz e motivado para defender o Moreirense. Acredito que chego mais maduro por já conhecer o estilo de jogo de Portugal e também pela minha passagem no Sport, que foi um lugar que aprendi muito e tive experiências que agregaram muito pra mim - comentou.
Prestes a disputar o Campeonato Português, o atleta de 21 anos chega ao novo clube com o objetivo de fazer a melhor temporada de sua carreira, e espera também alcançar as metas traçadas pela equipe para 2020/21, segundo o próprio.
- Estou com a expectativa muito alta para a temporada e sou muito ambicioso. Vim em busca de fazer o melhor ano da minha vida e espero ajudar os meus companheiros para que juntos possamos fazer uma campanha muito boa pelo Moreirense e alcançar os objetivos traçados - completou.

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