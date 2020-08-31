Ex-Sport e Palmeiras, Yan comemora retorno à Europa: 'Era meu objetivo'

Um dos destaques na campanha do acesso do Sport à Série A do Brasileirão em 2019, Yan pertence, que ao Palmeiras, foi emprestado ao Moreirense, de Portugal. O atacante retorna à Europa para fazer sua segunda passagem. Anteriormente, defendeu o Estoril e marcou três gols em 14 jogos.- Chego com a melhor sensação possível. Já era um objetivo meu voltar à Europa, então estou muito feliz e motivado para defender o Moreirense. Acredito que chego mais maduro por já conhecer o estilo de jogo de Portugal e também pela minha passagem no Sport, que foi um lugar que aprendi muito e tive experiências que agregaram muito pra mim - comentou.