Ex-São Paulo, Sérgio Mota anuncia saída do Guizhou Hengfeng: 'Espero permanecer no futebol chinês'

Crédito: Divulgação/Guizhou Hengfeng

Desde 2018 atuando no futebol chinês, o meia Sérgio Mota anunciou a sua saída do Guizhou Hengfeng, equipe que defendia desde 2019. Pelo clube, Sérgio Mota disputou 31 jogos, tendo marcado 13 gols e sete assistências para gols. O meia avaliou a sua passagem pela equipe chinesa.

Veja a tabela da Eurocopa- Avalio a minha passagem de forma positiva. No período em que estive na equipe, sempre busquei desempenhar o meu melhor futebol e ajudar o time da melhor forma. Foi um período de grande aprendizagem. Agradeço a todos os que estiveram comigo neste período - disse.

Além do Guizhou, Sérgio Mota havia anteriormente defendido o Zhejiang Yiteng, também da China. Por lá, a passagem do brasileiro foi ainda melhor. Ao todo, o meia marcou 15 gols e deu cinco assistências em 28 jogos disputados. Desses 15 gols, 2 foram olímpicos, além de um tento anotado de antes do meio de campo. Sérgio Mota afirma que pretende continuar no futebol chinês, disse já ter algumas negociações em curso e destacou que está em forma.