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  • Ex-São Paulo, Sérgio Mota anuncia saída do Guizhou Hengfeng: 'Espero permanecer no futebol chinês'
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Ex-São Paulo, Sérgio Mota anuncia saída do Guizhou Hengfeng: 'Espero permanecer no futebol chinês'

Meio-campista brasileiro com passagem pelo São Paulo disse que, após deixar o clube, ainda quer ficar na China...
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Publicado em 

15 jun 2021 às 20:50

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 20:50

Crédito: Divulgação/Guizhou Hengfeng
Desde 2018 atuando no futebol chinês, o meia Sérgio Mota anunciou a sua saída do Guizhou Hengfeng, equipe que defendia desde 2019. Pelo clube, Sérgio Mota disputou 31 jogos, tendo marcado 13 gols e sete assistências para gols. O meia avaliou a sua passagem pela equipe chinesa.
Veja a tabela da Eurocopa- Avalio a minha passagem de forma positiva. No período em que estive na equipe, sempre busquei desempenhar o meu melhor futebol e ajudar o time da melhor forma. Foi um período de grande aprendizagem. Agradeço a todos os que estiveram comigo neste período - disse.
Além do Guizhou, Sérgio Mota havia anteriormente defendido o Zhejiang Yiteng, também da China. Por lá, a passagem do brasileiro foi ainda melhor. Ao todo, o meia marcou 15 gols e deu cinco assistências em 28 jogos disputados. Desses 15 gols, 2 foram olímpicos, além de um tento anotado de antes do meio de campo. Sérgio Mota afirma que pretende continuar no futebol chinês, disse já ter algumas negociações em curso e destacou que está em forma.
- Eu espero permanecer no futebol chinês. É um país que eu tenho um grande carinho, aprendi muita coisa lá e pretendo continuar. Os meus agentes já estão conversando com alguns times e se Deus quiser, logo mais teremos novidades. Tenho treinado forte, venho mantendo a forma com um personal e estou totalmente preparado para um novo desafio - concluiu.

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