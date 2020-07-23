Ex-São Paulo, Morato espera vitória do Bragantino para manter boa fase

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Depois de um longo período sem jogos por conta da pandemia do novo coronavírus, o Red Bull Bragantino está pronto para voltar a campo. Nesta quinta-feira (23), a equipe enfrentará o São Paulo, fora de casa, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, às 20h, no Morumbi.

O meia-atacante Morato, que atuou no São Paulo entre 2017 e 2018, comentou sobre a partida diante do Tricolor. O atacante teve uma lesão no joelho direito logo depois de chegar no clube da capital, que o deixou fora de ação por mais de seis meses.

- Todos sabem do carinho que eu tenho pelo São Paulo por conta da minha passagem por lá e pelo o que fizeram por mim em um período tão difícil que passei. Mas, hoje, estou vivendo um dos melhores e mais felizes momentos da minha carreira aqui. Conseguimos o título da Série B no ano passado e vínhamos fazendo uma grande campanha no Paulista até a parada por causa da pandemia - disse o jogador.

Após o tempo parado por conta da pandemia, Morato quer ajudar o Red Bull Bragantino continuar na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Para ele, o título estadual é o objetivo do Massa Bruta.

- É sempre muito bom poder jogar. Vinha tendo uma sequência e estava animado por conseguir ajudar o time a conseguir os resultados. Nossa equipe vinha apresentando boas atuações até a paralisação. Esperamos conseguir repetir isso na sequência da competição para poder brigar por esse título, que todos nós queremos tanto - finalizou.