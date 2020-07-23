Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-São Paulo, Morato espera vitória do Bragantino para manter boa fase

Atacante teve passagem prejudicada no Tricolor por conta de uma lesão no joelho. Jogador quer triunfo diante do seu ex-clube para ajudar o Massa Bruta a ser líder do Grupo D...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:54

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:54

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Depois de um longo período sem jogos por conta da pandemia do novo coronavírus, o Red Bull Bragantino está pronto para voltar a campo. Nesta quinta-feira (23), a equipe enfrentará o São Paulo, fora de casa, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, às 20h, no Morumbi.
O meia-atacante Morato, que atuou no São Paulo entre 2017 e 2018, comentou sobre a partida diante do Tricolor. O atacante teve uma lesão no joelho direito logo depois de chegar no clube da capital, que o deixou fora de ação por mais de seis meses.
- Todos sabem do carinho que eu tenho pelo São Paulo por conta da minha passagem por lá e pelo o que fizeram por mim em um período tão difícil que passei. Mas, hoje, estou vivendo um dos melhores e mais felizes momentos da minha carreira aqui. Conseguimos o título da Série B no ano passado e vínhamos fazendo uma grande campanha no Paulista até a parada por causa da pandemia - disse o jogador.
Após o tempo parado por conta da pandemia, Morato quer ajudar o Red Bull Bragantino continuar na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Para ele, o título estadual é o objetivo do Massa Bruta.
- É sempre muito bom poder jogar. Vinha tendo uma sequência e estava animado por conseguir ajudar o time a conseguir os resultados. Nossa equipe vinha apresentando boas atuações até a paralisação. Esperamos conseguir repetir isso na sequência da competição para poder brigar por esse título, que todos nós queremos tanto - finalizou.
Morato soma 36 jogos com 22 vitórias, sete empates e sete derrotas no Red Bull Bragantino. Foram seis gols marcados e quatro assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados