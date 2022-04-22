Ex-São Paulo, Lucas Possignolo deixa o Portimonense e acerta com clube chinês

O zagueiro revelado pelo São Paulo, Lucas Possignolo, que estava no Portimonense, de Portugal, acertou com o Zhejiang, da China, nesta sexta-feira (22). O defensor chegou em 2014 ao clube português e fez parte do histórico acesso da equipe à elite nacional, pela primeira vez, em 2017. O atleta de 27 anos assinou contrato de duas temporadas com o time chinês. > GALERIAPresidente do São Paulo vira meme após montagem com Roberto Carlos

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- Estou muito contente e ansioso para mais este desafio na minha carreira. Gostei muito do projeto que o Zhejiang me apresentou e espero fazer um bom trabalho e honrar esta camisa na China. Fui muito bem recebido e certamente logo já estarei entrosado com meus novos companheiros - disse Lucas.

Foram oito anos pelo Portimonense. Durante este período, o defensor disputou 209 jogos e marcou 12 gols. Possignolo se tornou um dos líderes do elenco e constantemente carregava a faixa de capitão da equipe. - Sou muito grato pelo que vivi no Portimonense. Só tenho a agradecer à torcida que sempre me apoiou e a todos os meus companheiros, comissão técnica e diretoria que me ajudaram durante esse longo período que estive no clube. Com certeza este clube estará para sempre no meu coração - afirmou.

Cria de Cotia, Possignolo defendeu a base do São Paulo entre 2011 e 2013. Em 2014, com 19 anos, iniciou sua trajetória pelo Portimonense, emprestado pelo Tricolor. Na temporada 2018/19, foi comprado em definitivo pelo clube português, onde se tornou um dos grandes nomes recentes da equipe.