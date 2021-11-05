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Ex-São Paulo, João Schmidt celebra título da J-League e avalia temporada pelo Kawasaki Frontale, do Japão

Meia brasileiro foi um dos protagonistas do meio de campo do Golfinho na conquista da liga japonesa. Revelado no São Paulo, ele atuou em 70 jogos pelo Tricolor entre 2011 e 2017
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LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 15:12

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:12

Crédito: Arquivo pessoal
Na última quarta-feira (3), o meia João Schmidt foi campeão da J-League com o Kawasaki Frontale, do Japão, com quatro rodadas de antecedência para o término da competição. Titular na maior parte da campanha e com duas assistências anotadas, o brasileiro entrou em 25 dos 32 jogos possíveis até o momento e foi um dos pilares do meio de campo da equipe japonesa. João comemorou seu segundo título na Terra do Sol Nascente e avalia sua temporada com o Golfinho. No início do ano, o meia tinha conquistado a Supercopa do Japão.
– Fico muito feliz por ter ajudado a conquistar esse título e fazer parte dessa grande temporada que estamos fazendo. Acredito que tenho feito um grande ano, podendo ajudar a equipe dentro de campo e fico muito feliz por estar escrevendo meu nome na história do clube – celebrou João Schmidt, que atua no futebol japonês desde 2019.
VEJA AS TABELAS DOS CAMPEONATOS INTERNACIONAISCria de Cotia, o meia João Schmidt foi revelado pelas categorias de base do São Paulo e tem no currículo a conquista da Copa Sul-Americana de 2012. Ao todo, o jogador soma 70 jogos com a camisa tricolor quando foi vendido ao Atalanta, da Itália, em 2017.

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