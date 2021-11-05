Ex-São Paulo, João Schmidt celebra título da J-League e avalia temporada pelo Kawasaki Frontale, do Japão

Crédito: Arquivo pessoal

Na última quarta-feira (3), o meia João Schmidt foi campeão da J-League com o Kawasaki Frontale, do Japão, com quatro rodadas de antecedência para o término da competição. Titular na maior parte da campanha e com duas assistências anotadas, o brasileiro entrou em 25 dos 32 jogos possíveis até o momento e foi um dos pilares do meio de campo da equipe japonesa. João comemorou seu segundo título na Terra do Sol Nascente e avalia sua temporada com o Golfinho. No início do ano, o meia tinha conquistado a Supercopa do Japão.

– Fico muito feliz por ter ajudado a conquistar esse título e fazer parte dessa grande temporada que estamos fazendo. Acredito que tenho feito um grande ano, podendo ajudar a equipe dentro de campo e fico muito feliz por estar escrevendo meu nome na história do clube – celebrou João Schmidt, que atua no futebol japonês desde 2019.