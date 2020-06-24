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futebol

Ex-São Paulo, em alta no Rio Ave, pode ser atração na próxima janela

Lateral, revelado no Tricolor paulista, é um dos destaques da temporada portuguesa. Jornal "A Bola" garante que o jogador será negociado em caso de boa oferta...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 19:58

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 19:58

Crédito: Matheus Reis é um dos destaques do elenco do Rio Ave, que faz boa campanha em Portugal (divulgação
A boa temporada de Matheus Reis com a camisa do Rio Ave vem chamando a atenção no mercado europeu. Mesmo antes da paralisação do futebol no Velho Continente , era comum ligar o nome do lateral -direitocomo potencial alvo da janela de verão. Com o retorno do esporte, a imprensa local segue a especulação sobre uma possível saída.
O jornal "A Bola" garante que clubes portugueses e de outros países europeus estão observando Matheus Reis. Em abril a própria publicação portuguesa revelou que o Porto, atual líder da competição nacional, seria um dos interessados no jogador, que foi revelado pelo São Paulo.
Matheus Reis tem mais um ano de contrato com o Rio Ave. O presidente do clube, António Silva Campos, confirmou ao "A Bola" que pode negociar o atleta, desde que os valores sejam atraentes. A empresa que gerencia a carreira do jogador (ADM), confirma que já recebeu sondagens pelo atleta que, nesta terça-feira, na vitória do Rio Ave sobre o Vitória de Setúbal, fora de casa, por 2 a 1, começou no banco e entrou no intervalo para ajudar o time a conquistar mais três pontos e chegar aos 44 na tabela, em quinto lugar. O Rio Ave é um dos clubes que estão na briga direta pelas duas vagas na próxima edição da Liga Europa.E MAIS:Lateral do Rio Ave comemora marca histórica do clube Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogosManhã do Mercado: Futuro de Cazares, Deyverson dá adeus...Conheça os maiores goleiros da história do FlamengoEspecialistas analisam o momento do Barça na Liga Espanhola E MAIS:

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