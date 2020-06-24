Ex-São Paulo, em alta no Rio Ave, pode ser atração na próxima janela

A boa temporada de Matheus Reis com a camisa do Rio Ave vem chamando a atenção no mercado europeu. Mesmo antes da paralisação do futebol no Velho Continente , era comum ligar o nome do lateral -direitocomo potencial alvo da janela de verão. Com o retorno do esporte, a imprensa local segue a especulação sobre uma possível saída.

Matheus Reis tem mais um ano de contrato com o Rio Ave. O presidente do clube, António Silva Campos, confirmou ao "A Bola" que pode negociar o atleta, desde que os valores sejam atraentes. A empresa que gerencia a carreira do jogador (ADM), confirma que já recebeu sondagens pelo atleta que, nesta terça-feira, na vitória do Rio Ave sobre o Vitória de Setúbal, fora de casa, por 2 a 1, começou no banco e entrou no intervalo para ajudar o time a conquistar mais três pontos e chegar aos 44 na tabela, em quinto lugar. O Rio Ave é um dos clubes que estão na briga direta pelas duas vagas na próxima edição da Liga Europa.E MAIS:Lateral do Rio Ave comemora marca histórica do clube Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogosManhã do Mercado: Futuro de Cazares, Deyverson dá adeus...Conheça os maiores goleiros da história do FlamengoEspecialistas analisam o momento do Barça na Liga Espanhola E MAIS: