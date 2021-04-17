Ex-São Paulo e Porto retorna de lesão e garante vitória do Daegu FC na K-League

Crédito: Daegu FC

Neste sábado (17), duas histórias, que andam lado a lado desde 2018, voltaram a brilhar juntas. O Daegu FC, com apenas uma vitória no campeonato, fez as pazes com a torcida na vitória de 1 a 0 sobre o FC Seoul e teve ajuda do atacante brasileiro Edgar, ex-Vasco e São Paulo.

Depois de uma lesão no tendão que o deixou parado por 6 meses, o ídolo do clube entrou no segundo tempo nas partidas contra Pohang Steelers e Seongnam IC. Pela segunda vez no ano podendo jogar os 90 minutos, o atacante desencantou e fez o primeiro gol no campeonato.

A jogada iniciou com um cruzamento preciso pelo lado direito do campo. Ao seu estilo, Edgar cabeceou e obrigou a goleiro a fazer uma bela defesa. A bola sobrou para o atacante Kim Kin-Hyeok que devolveu para o brasileiro estufar as redes.- O FC Seoul é uma das grandes equipes aqui da Coreia e, além de ter um elenco qualificado, jogou dentro de casa. Vínhamos de dois empates, uma derrota e precisávamos dessa vitória para subir na tabela. Foi um jogo muito especial por se tratar do meu primeiro gol depois de quase seis meses parado. Agradeço aos profissionais médicos do Brasil e da Coreia, staff, companheiros do clube e família por terem me ajudado durante esse período. Agora, é continuar trabalhando para ajudar a equipe a retomar o caminho das vitórias – destaca Edgar

O atacante tem história na Coreia do Sul. Por lá, soma 43 gols em 74 jogos e também ajudou o clube a conquistar o título mais importante dos seus 19 anos: a Copa da Coreia do Sul.