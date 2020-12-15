Ex-São Paulo e no Barcelona, Gustavo Maia brilha na Seleção Sub-20

O atacante Gustavo Maia, de 19 anos, se destacou nas categorias de base do São Paulo e atualmente defende as cores do Barcelona. O jovem atleta joga pelo time B no clube catalão.
Recentemente, ele foi convocado pelo treinador André Jardine para a Seleção Brasileira Sub-20. A equipe fez período de treinos e disputa torneio preparatório internacional na Granja Comary. Na partida de estreia, diante da Bolívia, Gustavo marcou um belo gol e ajudou na vitória por 2 a 0. Após o jogo, o atleta falou sobre o momento especial.
- É um sentimento único de vestir a amarelinha, todo garoto da nossa idade sonha, muito feliz pelo gol, de ter ajudado meus companheiros na partida - disse o atleta à CBF TV.
Após o duelo do último sábado, os comandados de André Jardine encaram o segundo compromisso pelo Torneio Internacional Sub-20.
Dessa vez os garotos do Brasil encaram o Peru. Após se destacar no último jogo, Gustavo Maia falou também sobre a qualidade do trabalho do treinador.
- Jardine é um excelente treinador, o estilo dele é praticamente parecido com o que eu jogo lá no Barcelona, então fica mais fácil para pegar, e para transmitir dentro da partida - contou o jogador.
Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, pelo Torneio Internacional Sub-20.