Ex-São Paulo e Atlético-MG, Denilson assina com o Al Dhafra

Crédito: Denilson irá jogar próxima temporada pelo Al Dhafra (Divulgação / Al Dhafra

Em boa fase na carreira após ótimo ano no futebol português, onde defendeu o Tondela e o Paços Ferreira, o atacante Denílson, que já vestiu as camisas do São Paulo, Atlético-MG e Vitória assinou com o Al Dhafra, clube dos Emirados Árabes. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a expectativa para os próximos anos.

- Estou muito feliz por assinar com um clube grande como o Al Dhafra. É uma grande oportunidade para mim. Voltar ao futebol árabe vai ser importante. Agora é trabalhar para construir uma história de títulos com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para fazer a minha história aqui nos próximos anos - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua fase tem sido muito especial.