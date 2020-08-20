Ex-São Paulo e Atlético-MG, Denilson assina com o Al Dhafra

Em boa fase na carreira após ótimo ano no futebol português, onde defendeu o Tondela e o Paços Ferreira, o atacante Denílson, que já vestiu as camisas do São Paulo, Atlético-MG e Vitória assinou com o Al Dhafra, clube dos Emirados Árabes. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a expectativa para os próximos anos.
- Estou muito feliz por assinar com um clube grande como o Al Dhafra. É uma grande oportunidade para mim. Voltar ao futebol árabe vai ser importante. Agora é trabalhar para construir uma história de títulos com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para fazer a minha história aqui nos próximos anos - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua fase tem sido muito especial.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Esse último ano no futebol português foi muito especial. Espero continuar melhorando meu desempenho em campo, agora no Al Dhafra. Vou lutar muito para fazer uma história aqui de grandes conquistas - finalizou.