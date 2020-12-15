Ex-São Paulo, Denilson volta a jogar 90 minutos após mais de quatro anos: 'Como se tivesse 17 anos'

Crédito: Denilson atualmente defende as cores doSliema Wanderers, do futebol de Malta (Arquivo Pessoal

O volante Denilson voltou a atuar durante 90 minutos depois de mais de quatro anos. No último domingo, o jogador, que teve passagens por Arsenal e São Paulo, atuou a partida inteira com a camisa do Sliema Wanderers, no clássico contra o Floriana, na 12ª rodada da Liga Malta. O time dele venceu por 1 a 0 com gol de Juri Cisotti. A última vez em que o jogador esteve em campo durante o jogo todo foi no dia 8 de maio de 2016. Na ocasião, ele estava no Al Wahda, dos Emirados Árabes.

- Me senti como se tivesse 17 anos. Não senti nenhuma dor. Estou muito bem fisicamente, venho conseguindo obter um excelente preparo físico. Estou muito feliz por atuar um jogo completo outra vez. Consegui ser o segundo jogador com a melhor nota em campo, perdendo apenas para outro companheiro da minha equipe, que foi o responsável por marcar o nosso gol da vitória - comentou.

Aos 32 anos, Denilson comemorou o momento vivido na carreira e a oportunidade no futebol de Malta. O experiente volante soma na carreira 206 partidas com a camisa do São Paulo e 156 do Arsenal, da Inglaterra. Com a vitória do último domingo, o Sliema Wanderers assumiu a liderança da Liga de Malta, já que o Hibernians foi derrotado na rodada.