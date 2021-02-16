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Ex-São Paulo, Ailton Machado tem média de um gol por jogo na Tailândia e revela propostas de clubes brasileiros

Atacante brasileiro soma 15 gols em 15 jogos e vem se destacando no futebol tailandês; de acordo com o jogador, dois clubes brasileiros já sondaram a sua situação...
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Publicado em 

16 fev 2021 às 14:17

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:17

Crédito: Artilheiro brasileiro revelou que tem sondagens de clubes brasileiros (Divulgação/Kasetsart FC
O atacante Ailton Machado vem mantendo uma média de gols digna dos melhores do mundo. O jogador que tem passagens por São Paulo, Santos e Vasco, ostenta a marca de 19 jogos e 19 gols no futebol tailandês. A maioria dos gols foram marcados quando atuava pelo Muangkan United, onde atuou por 15 jogos e anotou 15 gols. Agora, defendendo o Kasetsart FC, são 4 partidas e 4 bolas na rede. Aos 26 anos, Ailton diz viver a melhor fase da sua carreira e espera manter a mesma média ao longo da temporada.- Deus tem abençoado e é a melhor média da minha carreira. Vivo o melhor momento no futebol. Não é fácil fazer um gol por jogo. Estou me preparando cada vez mais para manter essa média que só os melhores jogadores do mundo apresentam - disse o atacante sobre a impressionante marca.
Os bons números de Ailton têm chamado atenção de clubes locais, mas também do futebol brasileiro. Ailton tem contrato com o Kasetsart até maio. O jogador falou sobre as propostas que tem recebido do futebol brasileiro e sobe a vontade de no futuro se mudar para o seu país natal.- Tenho recebido sondagens de clubes do Brasil. Dois clubes já fizeram propostas e estamos negociando, mas ainda não chegamos ao melhor para mim e minha família. Sigo focado em seguir meu trabalho aqui no Kasetsart, e acredito que no tempo de Deus retorno ao futebol brasileiro - completou.

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