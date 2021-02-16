Ex-São Paulo, Ailton Machado tem média de um gol por jogo na Tailândia e revela propostas de clubes brasileiros

O atacante Ailton Machado vem mantendo uma média de gols digna dos melhores do mundo. O jogador que tem passagens por São Paulo, Santos e Vasco, ostenta a marca de 19 jogos e 19 gols no futebol tailandês. A maioria dos gols foram marcados quando atuava pelo Muangkan United, onde atuou por 15 jogos e anotou 15 gols. Agora, defendendo o Kasetsart FC, são 4 partidas e 4 bolas na rede. Aos 26 anos, Ailton diz viver a melhor fase da sua carreira e espera manter a mesma média ao longo da temporada.- Deus tem abençoado e é a melhor média da minha carreira. Vivo o melhor momento no futebol. Não é fácil fazer um gol por jogo. Estou me preparando cada vez mais para manter essa média que só os melhores jogadores do mundo apresentam - disse o atacante sobre a impressionante marca.