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Ex-São Caetano, Guilherme Panambi se naturaliza no Bahrein e sonha com a seleção nacional

O atacante marcou 17 gols e concedeu 15 assistências pelo Bahrain SC desde a última temporada
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Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:44
Crédito: Bahrein SC / Divulgação
Com 17 gols e 15 assistências desde a temporada 2019/20, o atacante Guilherme Panambi vem se destacando no futebol do Bahrein. Com boas atuações na segunda divisão local, pelo Bahrein SC, o jogador brasileiro é especulado na seleção nacional desde que obteve a naturalização do país do Oriente Médio.
Veja o mata-mata da Europa League- Aprendi muitas coisas aqui, estou tendo um crescimento profissional que não imaginei que teria e só gratidão por fazer parte do elenco deste clube. Acredito que ainda não estou 100% adaptado ao país, mas estou bem adaptado a cultura e as tradições do país.
- Nunca imaginei que conheceria e moraria em um país islâmico, então estou vivendo uma experiência incrível tanto pessoal, quanto profissional - disse Guilherme Panambi.
Com passagens por clubes como São Caetano, Aimoré, Flamengo-SP e FC Lviv, da Ucrânia, o agora cidadão do Bahrein sonha em defender a camisa de uma seleção nacional. Aos 26 anos, Guilherme Panambi vive o seu melhor momento na carreira.
- Para mim seria uma honra muito grande vestir a camisa do país e fazer o que tanto amo fazendo parte do elenco da Seleção - acrescentou.

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