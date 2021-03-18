Ex-São Caetano, Guilherme Panambi se naturaliza no Bahrein e sonha com a seleção nacional

Crédito: Bahrein SC / Divulgação

Com 17 gols e 15 assistências desde a temporada 2019/20, o atacante Guilherme Panambi vem se destacando no futebol do Bahrein. Com boas atuações na segunda divisão local, pelo Bahrein SC, o jogador brasileiro é especulado na seleção nacional desde que obteve a naturalização do país do Oriente Médio.

Veja o mata-mata da Europa League- Aprendi muitas coisas aqui, estou tendo um crescimento profissional que não imaginei que teria e só gratidão por fazer parte do elenco deste clube. Acredito que ainda não estou 100% adaptado ao país, mas estou bem adaptado a cultura e as tradições do país.

- Nunca imaginei que conheceria e moraria em um país islâmico, então estou vivendo uma experiência incrível tanto pessoal, quanto profissional - disse Guilherme Panambi.

Com passagens por clubes como São Caetano, Aimoré, Flamengo-SP e FC Lviv, da Ucrânia, o agora cidadão do Bahrein sonha em defender a camisa de uma seleção nacional. Aos 26 anos, Guilherme Panambi vive o seu melhor momento na carreira.