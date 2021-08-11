Ex-Santos, Luan Peres vence pelo Olympique de Marseille e elogia Sampaoli: 'Sentimento de gratidão'

Crédito: One Football / Dugout

Anunciado como novo reforço do Olympique de Marseille no mês passado, o zagueiro Luan Peres fez sua estreia oficial pela nova equipe na vitória sobre o Montpellier por 3 a 2, fora de casa, no último domingo (08), na primeira rodada do campeonato francês.

Veja a tabela do Francês- Fizemos uma partida de recuperação espetacular. Fomos para o intervalo perdendo pelo placar de 2 a 0, mas voltamos com determinação e conseguimos uma virada sensacional. Foi um jogo difícil, mas para nos encher de moral para a sequência da competição - revelou o zagueiro.

Um dos grandes destaques do Santos nas últimas temporadas, Luan Peres comentou o reencontro com o ex-treinador santista Jorge Sampaoli.

- O professor Jorge é uma pessoa ímpar. Tem o seu jeito peculiar, mas o meu sentimento é de gratidão. Foi o grande responsável pela minha contratação. Aprendi e aprendo muito com ele a cada dia. Espero poder ajudar da melhor maneira possível por aqui - destacou Luan Peres.

Aos 27 anos, essa será a segunda passagem do defensor pelo continente europeu. De 2018 a 2019, Luan Peres defendeu o Club Brugge, da Bélgica, tendo disputado, inclusive, a Liga dos Campeões da Europa.