Ex-Santos, Luan Peres é anunciado como novo reforço do Olympique de Marseille; confira o vídeo

Nesta terça-feira, o Olympique de Marseille anunciou oficialmente a contratação do zagueiro brasileiro Luan Peres, ex-Santos. O jogador de 26 anos custou um total de 5 milhões de euros (R$ 30,5 milhões na cotação atual) para o clube francês.
Publicado em 14 de Julho de 2021 às 13:05
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