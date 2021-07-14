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futebol

Ex-Santos, Luan Peres é anunciado como novo reforço do Olympique de Marseille; confira o vídeo

Zagueiro brasileiro ex-Santos agora se junta a Gerson como nova contratação do clube francês para a temporada de 2021/22...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 13:05
Nesta terça-feira, o Olympique de Marseille anunciou oficialmente a contratação do zagueiro brasileiro Luan Peres, ex-Santos. O jogador de 26 anos custou um total de 5 milhões de euros (R$ 30,5 milhões na cotação atual) para o clube francês.

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