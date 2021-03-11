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futebol

Ex-Santos, Leandrinho segue preparação e aguarda proposta para atuar em 2021

Volante está sem clube desde que deixou o Avaí e vem mantendo a forma para assim que for contratado, não fique para trás em relação ao resto do elenco...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 15:30
Crédito: (André Palma Ribeiro/Avaí F.C.
O volante Leandrinho, revelado no Santos, e com passagem por equipes de Portugal e mais recentemente no Avaí, espera definir em breve o seu futuro para a temporada 2021. O jogador disse ter recebido propostas e sondagens para atuar nesta temporada.- Depois da série B tenho recebido algumas propostas, algumas sondagens. Mas essas coisas eu deixo nas mãos dos meus empresários, eles que estão tomando conta disso. Eu busco me manter focado na minha preparação - comentou o volante.
Leandrinho chegou ao Avaí no final de setembro de 2020. Participou de 13 jogos na série B da mesma temporada e marcou 1 gol. Foi peça importante na reta final da competição, colocando o Avaí na briga pelo acesso até a última rodada, porém o contrato do volante não foi renovado pelo clube catarinense e falou sobre a sua preparação.- Eu estou me preparando para a próxima oportunidade, tenho treinado firme diariamente, me dedicado ao máximo e espero que possa definir em breve o meu futuro - completou.

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