Ex-Santos, Gustavo Eugênio retoma a carreira na primeira divisão do Paranaense

Crédito: Zagueiro irá disputar o Campeonato Paranaense (Divulgação/V2MM

O zagueiro Gustavo Eugênio chegou ao Paraná para defender o CascavelClube Recreativo na primeira divisão do Campeonato Paranaense 2021. Aos26 anos, o defensor atuou nas categorias de base da Seleção, do Internacionale do Santos, onde foi campeão das edições 2013 e 2014 da Copa São Paulo.

Flamengo se isola como maior campeão da última década. Veja ranking!

Em 2020, Gustavo atuou pelo Juventus (SP). O defensor ficou no clube atésetembro de 2020, após a disputa do Campeonato Paulista da Série A2.

Como profissional, o zagueiro também atuou por Paraná, Portuguesa, River-PI,Villa Nova-MG, Tupynambás (MG) e Feirense-BA. De volta ao futebol doParaná, o jogador espera por um campeonato equilibrado na primeira divisãoem 2021.

CONFIRA COMO TERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2020- É muito gratificante poder voltar a jogar no Paraná, ainda mais em umCampeonato muito bom e qualificado que é o Paranaense. Equipes comoCoritiba, Athletico e Paraná, que são as mais tradicionais, tiveram temporadasmais extensas e com isso, as outras equipes podem levar vantagem naquestão física. Estou muito motivado para poder ajudar a minha equipe, paraque possamos ir para a fase final da competição - disse.

A estreia do Cascavel-CR no Campeonato Paranaense acontece diante doCoritiba no domingo, no Couto Pereira. Recém chegado ao time do Oeste,Gustavo deve estrear apenas na segunda rodada da competição, contra oToledo.