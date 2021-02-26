AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ex-Santos, Gustavo Eugênio retoma a carreira na primeira divisão do Paranaense

Bicampeão da Copa São Paulo pelo Peixe em 2013 e 2014, Gustavo Eugênio irá jogar pelo Cascavel na nova temporada do futebol brasileiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 10:08
Crédito: Zagueiro irá disputar o Campeonato Paranaense (Divulgação/V2MM
O zagueiro Gustavo Eugênio chegou ao Paraná para defender o CascavelClube Recreativo na primeira divisão do Campeonato Paranaense 2021. Aos26 anos, o defensor atuou nas categorias de base da Seleção, do Internacionale do Santos, onde foi campeão das edições 2013 e 2014 da Copa São Paulo.
Flamengo se isola como maior campeão da última década. Veja ranking!
Em 2020, Gustavo atuou pelo Juventus (SP). O defensor ficou no clube atésetembro de 2020, após a disputa do Campeonato Paulista da Série A2.
Como profissional, o zagueiro também atuou por Paraná, Portuguesa, River-PI,Villa Nova-MG, Tupynambás (MG) e Feirense-BA. De volta ao futebol doParaná, o jogador espera por um campeonato equilibrado na primeira divisãoem 2021.
CONFIRA COMO TERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2020- É muito gratificante poder voltar a jogar no Paraná, ainda mais em umCampeonato muito bom e qualificado que é o Paranaense. Equipes comoCoritiba, Athletico e Paraná, que são as mais tradicionais, tiveram temporadasmais extensas e com isso, as outras equipes podem levar vantagem naquestão física. Estou muito motivado para poder ajudar a minha equipe, paraque possamos ir para a fase final da competição - disse.
A estreia do Cascavel-CR no Campeonato Paranaense acontece diante doCoritiba no domingo, no Couto Pereira. Recém chegado ao time do Oeste,Gustavo deve estrear apenas na segunda rodada da competição, contra oToledo.
- Como cheguei na reta final da preparação, a tendência é que peladocumentação e pela questão física, eu esteja apto para o segundo jogo. Pelaconversa que tive com nosso treinador, o foco de trabalho é estar preparadopara esse segundo desafio - comentou o zagueiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Direção que o governo der sobre gastos públicos pode ter impacto no mercado financeiro de um modo geral
Os supersalários dos “CEOs da administração pública”
Apostas esportivas, bets
A Copa do Mundo e a publicidade das bets
Natan Dias, Samira Pavesi , Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch
Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados