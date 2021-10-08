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futebol

Ex-Santos, Caju brilha em início de temporada pelo Aris Limassol, do Chipre

Revelado pelo Santos, lateral brasileiro é o líder de assistências da competição e tem 50% de participação dos gols da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 18:36

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:36

Crédito: Divulgação / Aris Limassol
Com 50% na participação dos gols da equipe, o lateral-esquerdo Caju tem sido o grande destaque do Aris Limassol, do Chipre, neste início de temporada. O brasileiro lidera o quesito de assistências, com quatro passes decisivos, em cinco jogos disputados pelo Campeonato Cipriota.Titular absoluto na lateral esquerda desde que chegou, Caju faz uma avaliação positiva neste começo pelo clube. O defensor, que está emprestado pelo Braga, de Portugal, até o final da temporada 2021/22, celebra o bom momento e espera em breve poder colaborar balançando as redes.
– Eu faço uma avaliação bem positiva, trabalhei e me preparei muito para fazer uma grande temporada. Vou trabalhar para continuar ajudando meus companheiros com mais assistências e quem sabe em breve até com alguns golzinhos – projetou o lateral-esquerdo Caju.
Revelado pelas categorias de base do Santos, Caju teve passagem pelo APOEL, antes de defender as cores do Aris Limassol. O lateral acredita que sua experiência no clube cipriota o fez se adaptar mais rápido ao futebol local.
– O fato de eu já ter feito aquela temporada pelo Apoel contribuiu muito para que eu tivesse esse início de temporada pelo Aris. Vivi uma fase muito boa no APOEL, chegamos até conquistar o título da liga naquela temporada. Sem dúvidas isso me dá uma certa bagagem e também me deixa bem confiante para repetir ou quem sabe até fazer uma temporada com desempenho superior ao que eu tive na temporada 2018/2019 – concluiu.

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