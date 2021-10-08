Ex-Santos, Caju brilha em início de temporada pelo Aris Limassol, do Chipre

Crédito: Divulgação / Aris Limassol

Com 50% na participação dos gols da equipe, o lateral-esquerdo Caju tem sido o grande destaque do Aris Limassol, do Chipre, neste início de temporada. O brasileiro lidera o quesito de assistências, com quatro passes decisivos, em cinco jogos disputados pelo Campeonato Cipriota.Titular absoluto na lateral esquerda desde que chegou, Caju faz uma avaliação positiva neste começo pelo clube. O defensor, que está emprestado pelo Braga, de Portugal, até o final da temporada 2021/22, celebra o bom momento e espera em breve poder colaborar balançando as redes.

– Eu faço uma avaliação bem positiva, trabalhei e me preparei muito para fazer uma grande temporada. Vou trabalhar para continuar ajudando meus companheiros com mais assistências e quem sabe em breve até com alguns golzinhos – projetou o lateral-esquerdo Caju.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Caju teve passagem pelo APOEL, antes de defender as cores do Aris Limassol. O lateral acredita que sua experiência no clube cipriota o fez se adaptar mais rápido ao futebol local.