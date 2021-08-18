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Ex-Sampaio Corrêa, Jajá assina com time da Romênia para disputar a principal liga do país

Jajá comentou sobre a 'oportunidade única' em sua primeira experiência internacional, no FC Botosani, da Romênia
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Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 20:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 20:46
Crédito: Divulgação / FC Botosani
Na última semana o FC Botosani, da Romênia, anunciou a chegada de um brasileiro para o seu time. Jandir Breno, mais conhecido como Jajá é o reforço e promessa para essa temporada do clube, que disputa a Liga I, a principal do país.
Veja a tabela do Inglês- Estou feliz com essa chance de poder viver e jogar no exterior. É uma oportunidade única. Estou disposto a dar o meu melhor e mostrar meu futebol. Tenho certeza que será uma experiência incrível - declarou o jogador brasileiro do Botosani.
O atacante já passou por clubes como Boavista SC, XV Piracicaba, Criciúma e Sampaio Corrêa, seu último time brasileiro antes de viajar rumo a Europa. Jajá estreou na última segunda-feira, dia 10, e sua próxima partida será neste domingo, às 15h30, contra o Rapid Bucurest.
- Minha expectativa é a melhor possível, é um clube e um país com pessoas muito boas que me acolheram muito bem - concluiu o ex-jogador do Sampaio Corrêa.

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