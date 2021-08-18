Ex-Sampaio Corrêa, Jajá assina com time da Romênia para disputar a principal liga do país

Crédito: Divulgação / FC Botosani

Na última semana o FC Botosani, da Romênia, anunciou a chegada de um brasileiro para o seu time. Jandir Breno, mais conhecido como Jajá é o reforço e promessa para essa temporada do clube, que disputa a Liga I, a principal do país.

Veja a tabela do Inglês- Estou feliz com essa chance de poder viver e jogar no exterior. É uma oportunidade única. Estou disposto a dar o meu melhor e mostrar meu futebol. Tenho certeza que será uma experiência incrível - declarou o jogador brasileiro do Botosani.

O atacante já passou por clubes como Boavista SC, XV Piracicaba, Criciúma e Sampaio Corrêa, seu último time brasileiro antes de viajar rumo a Europa. Jajá estreou na última segunda-feira, dia 10, e sua próxima partida será neste domingo, às 15h30, contra o Rapid Bucurest.