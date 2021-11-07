Ex-rivais no futebol cearense, Rogério Ceni e Guto Ferreira se reencontram em Bahia x São Paulo

Crédito: Rogério Ceni e Guto Ferreira foram rivais por Fortaleza e Ceará (Montagem: LANCE!

A partida entre Bahia e São Paulo, neste domingo (7), marca o reencontro de dois ex-rivais. Guto Ferreira, treinador do time nordestino e Rogério Ceni, técnico da equipe paulista, se enfrentam mais uma vez. Os treinadores foram rivais diretos no futebol cearense e tem histórico empatado no retrospecto geral de suas carreiras.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ceni assumiu o Fortaleza em 2017, quando o time disputava a segunda divisão. Desde então, o treinador se tornou um ídolo na equipe, conquistando a Série B de 2018, a Copa do Nordeste de 2019 e duas vezes o Campeonato Cearense, em 2019 e 2020. Ceni chegou a sair da equipe durante o Brasileiro de 2019, mas retornou em pouco tempo, ainda naquela temporada. O treinador deixou o Fortaleza no final de 2020, quando foi para o Flamengo.

Já Guto Ferreira foi contratado pelo Ceará em 2020, ficando no cargo até 2021. Pelo Vozão, Guto conquistou a Copa do Nordeste de 2020 e fazendo boa campanha no Brasileiro. O técnico foi demitido do Ceará quando o time estava na nona posição. O que pesou para sua demissão foi o futebol apresentado e a eliminação para o rival Fortaleza na Copa do Brasil.

Enquanto treinadores no futebol cearense, Ceni e Guto se enfrentaram cinco vezes, três pelo Campeonato Cearense, uma pela Copa do Nordeste e uma pelo Campeonato Brasileiro. Neste período, foram três vitórias de Rogério Ceni e duas de Guto Ferreira. O histórico entre os treinadores fica empatado ao considerar a vitória de Guto diante de Ceni quando o atual treinador do São Paulo comandava a equipe do Flamengo.

Além dos jogos, Ceni conquistou um título cearense diante de Guto, em 2020, enquanto o ex-comandante do Vozão foi campeão da Copa do Nordeste do mesmo ano, eliminado o Fortaleza de Ceni nas semifinais.

Veja o histórico de confrontos entre os treinadores:

- Ceará 1 x 2 Fortaleza - 15/07/2020 - Campeonato Cearense- Fortaleza 0 x 1 Ceará - 28/07/2020 - Copa do Nordeste- Ceará 1 x 0 Fortaleza - 02/09/2020 - Campeonato Brasileiro- Ceará 1 x 2 Fortaleza - 30/09/2020 - Campeonato Cearense- Fortaleza 1 x 0 Ceará - 21/10/2020 - Campeonato Cearense- Flamengo 0 x 2 Ceará - 10/01/2020 - Campeonato BrasileiroEm novos times, ambos iniciam novos trabalhos. Ceni retorna ao São Paulo, time em que foi ídolo como jogador, mas teve passagem apagada como treinador, em 2017. Até o momento, o treinador tem duas vitórias, um empate e uma derrota pelo Tricolor.

Guto, por sua vez, comanda o Bahia, em sua terceira passagem pela equipe de Salvador. O treinador soma dois triunfos e quatro empates pelo time, estando invicto desde que reassumiu o comando.