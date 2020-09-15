Ex-jogador do Real Madrid confessa posse de pornografia infantil

Christoph Metzelder foi vice-campeão do mundo em 2002 com a Seleção Alemã Crédito: Reprodução/ Instagram

O alemão e ex-jogador do Real Madrid, Christoph Metzelder, foi denunciado pelo Ministério Público de Düsseldorf, na Alemanha, por posse e distribuição de pornografia infantil, segundo a revista "Der Spiegel". Ainda de acordo com a revista, durante um interrogatório o ex-zaqueiro do time merengue admitiu as acusações.

A revista "Der Spiegel" informa que foram encontrados 297 arquivos de fotos contendo pornografia infantil no celular de Metzelder. As imagens teriam sido enviadas para três mulheres diferentes, pelo aplicativo do WhatsApp . Além do celular, um computador também foi apreendido. As buscas foram feitas em locais relacionados ao alemão.

Formalmente, a denúncia foi apresentada em 4 de setembro pelo Ministério Público de Düsseldof. Contudo, o nome do acusado não foi citado.

Apesar do nome do ex-jogador do Borussia Dortmund, Schalke e titular da seleção alemã que conquistou a Copa do Mundo de 2006 só ter sido divulgado agora, as suspeitas sobre Christoph Metzelder já haviam sido repercutidas há tempo, na mídia alemã.