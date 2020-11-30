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futebol

Ex-presidente do Barcelona revela oferta da Inter de Milão por Messi em 2006

Joan Laporta disse ao "Goal" que o argentino esteve próximo
de deixar o clube catalão por 250 milhões de euros...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:00
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O ex-presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que Lionel Messi esteve muito perto de deixar o clube catalão. Em entrevista ao "Goal", ele revelou que o argentino recebeu uma oferta milionária da Inter de Milão em 2006.
- Sempre tivemos ofertas. Em 2006, o Massimo Moratti (presidente do Inter de Milão) me ofereceu 250 milhões de euros pelo Messi e eu recusei. Foi então que vi o carinho do Lionel e da família pelo Barcelona - revelou.Desde 2000 no Barcelona, Messi soma 743 partidas pelo clube catalão, marcou 641 gols e deu 282 assistências.

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