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futebol

Ex-presidente do Barcelona critica atual gestão do clube de Bartomeu

Joan Laporta, que foi mandatário entre 2003 e 2010, criticou a forma como Luis Suárez está sendo tratado e disse suspeitar de que dirigentes querem vender Lionel Messi...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 10:12

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 10:12

Crédito: Lluis Gene / AFP
Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, criticou nas redes sociais a forma como Suárez foi tratado pelo técnico Ronald Koeman e opinou sobre a situação de Messi no clube. Com eleições presidenciais no próximo ano, o ex-mandatário também não poupou o atual, Josep Maria Bartomeu.
- Disseram ao Suárez que não contam com ele por telefone? Me parece um ato de covardia do presidente e uma falta de respeito ao jogador. Me faz suspeitar que queiram vender Messi, o que seria um erro histórico.Laporta pode apresentar sua candidatura até o mês de dezembro, mas já começa sua campanha com ataques e descredibilizando a atual gestão blaugrana. O Barça vive a sua pior crise financeira, política e esportiva após tantos problemas que vão desde a demissão de Ernesto Valverde até a não conquista de títulos na temporada.

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