Ex-presidente do Barcelona critica atual gestão do clube de Bartomeu

Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, criticou nas redes sociais a forma como Suárez foi tratado pelo técnico Ronald Koeman e opinou sobre a situação de Messi no clube. Com eleições presidenciais no próximo ano, o ex-mandatário também não poupou o atual, Josep Maria Bartomeu.

- Disseram ao Suárez que não contam com ele por telefone? Me parece um ato de covardia do presidente e uma falta de respeito ao jogador. Me faz suspeitar que queiram vender Messi, o que seria um erro histórico.Laporta pode apresentar sua candidatura até o mês de dezembro, mas já começa sua campanha com ataques e descredibilizando a atual gestão blaugrana. O Barça vive a sua pior crise financeira, política e esportiva após tantos problemas que vão desde a demissão de Ernesto Valverde até a não conquista de títulos na temporada.