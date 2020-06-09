Ex-presidente do Barça solta o verbo sobre saída de Figo: 'Foi um traidor'

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Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona entre 2000 e 2003, revelou os bastidores da saída de Figo, principal jogador dos culés na época, para o Real Madrid. A saída do português se deu logo no início do ex-mandatário. Em entrevista ao "El Español", o dirigente revela mágoas daquele período e diz que o meio-campista foi um traidor.

- Na noite que fui eleito presidente do Barcelona, Figo foi para o Real Madrid. Foi uma jogada suja, noturna e assustadora do meu bom amigo Florentino Pérez. Figo foi um traidor. Na noite, Figo me chamou e disse: “Juan, tenho dois bilhetes. Um que vá para Madri e outro para Barcelona. Meu agente firmou um documento com o Real Madrid. Se eu não for, deve pagar 500 milhões de pesetas (moeda espanhola, na época)”. Foi uma jogada sensacional de Florentino Pérez.