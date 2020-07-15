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futebol

Ex-presidente do Barça, Sandro Rosell, crê que VAR ajudou o Real

No entanto, cartola não desmerece possível título merengue e diz que tecnologia deve passar por equívocos. Rosell também saiu em defesa de Bartomeu, atual presidente...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 12:29
Crédito: Sandro Rosell foi o presidente responsável pela contratação de Neymar (AFP
O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, também se manifestou sobre como o VAR tem interferido no Campeonato Espanhol a favor do Real Madrid, em entrevista para a “Radio Marca”. No entanto, o cartola disse que os erros são comuns nestes primeiros contatos do futebol com a tecnologia, mas não desmerece possível título merengue.
- É verdade que o VAR se equivocou a favor do Real Madrid e espero que ano que vem se equivoquem a favor do Barça. Temos que dar tempo, porque (os árbitros de vídeos) seguirão se equivocando, pois são humanos. Não é pelo VAR que o Real irá ganhar a liga, mas os ajudou.
Rosell também comentou sobre a pressão política que o clube vem passando, principalmente contra Josep Maria Bartomeu, que irá entrar em seu último ano como presidente culé. - Há um entorno no Barcelona que quer que ele vá mal. Eu acho que está sendo feito um grande desenvolvimento da marca, nas redes sociais, mas no geral, Barto tem se saído muito bem e me parece desproporcional esse ataque que vem sofrendo por interesse eleitoral. Me atacaram bastante, mas não tanto quando ele.
Sandro Rosell foi o presidente do Barcelona responsável pela polêmica contratação de Neymar, na época em que jogava no Santos. O ex-mandatário passou dois anos na cadeia por suposta lavagem de dinheiro, mas foi absolvido em 2019 e lançou um livro para contar sua história, além de sempre estar presentes em discussões que envolvem o time blaugrana.

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