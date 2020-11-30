Ex-presidente do Barça quer voltar ao comando do clube em janeiro

Crédito: Divulgação/Barcelona

Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, anunciou sua candidatura para disputar as eleições do clube nesta segunda-feira. O catalão, que viveu anos de glória desde Ronaldinho Gaúcho até Pep Guardiola, manifestou seu desejo de transformar o clube e unir as pessoas.

- Quero unir todo o barcelonismo. O Barça nos une e é hora de irmos juntos levar a equipe ao sucesso e a glória. Me apresento porque adoro o clube, os torcedores, a base. Quero voltar a servir o Barcelona, temos a preparação, a experiência e determinação para fazer as mudanças necessárias.