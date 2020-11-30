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futebol

Ex-presidente do Barça quer voltar ao comando do clube em janeiro

Joan Laporta, mandatário entre 2003 e 2010, afirmou ter a experiência necessária para fazer mudanças e recuperar o clube de sua pior crise financeira da história...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 08:51
Crédito: Divulgação/Barcelona
Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010, anunciou sua candidatura para disputar as eleições do clube nesta segunda-feira. O catalão, que viveu anos de glória desde Ronaldinho Gaúcho até Pep Guardiola, manifestou seu desejo de transformar o clube e unir as pessoas.
- Quero unir todo o barcelonismo. O Barça nos une e é hora de irmos juntos levar a equipe ao sucesso e a glória. Me apresento porque adoro o clube, os torcedores, a base. Quero voltar a servir o Barcelona, temos a preparação, a experiência e determinação para fazer as mudanças necessárias.
Após a renúncia de Josep Maria Bartomeu, as eleições do Barcelona estão marcadas para janeiro e quem entrar deve lidar com a difícil missão de gerir o clube em sua pior crise econômica da história e com uma possível saída de Lionel Messi.
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