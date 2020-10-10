Ex-presidente da Uefa, Michel Platini, critica uso do VAR no futebol

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP

O ex-jogador Michel Platini criticou o uso do VAR no futebol em entrevista para o “Festival dello Sport”, evento digital organizado pelo jornal “La Gazzetta dello Sport”. O francês afirmou que os erros são parte do jogo e que a introdução da tecnologia acabou com alguns problemas, mas criou novos outros.

- Sigo pensando que o VAR é uma má ideia. Não se ajusta a filosofia do futebol e temos que nos dar conta de que os erros fazem parte do jogo. Pode ter resolvido alguns problemas, mas criou outros. Se vamos usar para definir o impedimento, eu aceito, mas o resto é função do árbitro. Se estivesse na Uefa, faria todo o possível para evitar a introdução do VAR. O futebol é para humanos, não necessita televisão.