Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-presidente da Uefa, Michel Platini, critica uso do VAR no futebol

Para o francês, tecnologia resolveu alguns problemas, mas criou outros novos e afirmou que erros fazem parte do futebol. Ex-dirigente está inabilitado de trabalhar no futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 12:24

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 12:24

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP
O ex-jogador Michel Platini criticou o uso do VAR no futebol em entrevista para o “Festival dello Sport”, evento digital organizado pelo jornal “La Gazzetta dello Sport”. O francês afirmou que os erros são parte do jogo e que a introdução da tecnologia acabou com alguns problemas, mas criou novos outros.
- Sigo pensando que o VAR é uma má ideia. Não se ajusta a filosofia do futebol e temos que nos dar conta de que os erros fazem parte do jogo. Pode ter resolvido alguns problemas, mas criou outros. Se vamos usar para definir o impedimento, eu aceito, mas o resto é função do árbitro. Se estivesse na Uefa, faria todo o possível para evitar a introdução do VAR. O futebol é para humanos, não necessita televisão.
Michel Platini está inabilitado pelo Comitê de Ética da Fifa de exercer qualquer função no meio do futebol por haver recebido uma comissão de cerca de dois milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação atual) como “bônus” pela posição que exercia no órgão máximo do esporte. O francês também já tinha sido presidente da Uefa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados