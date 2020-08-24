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Ex-presidente da Inter acredita que clube esteja atrás de Lionel Messi

Massimo Moratti, no entanto, alerta para o desejo do argentino como o maior obstáculo da operação. Ex-mandatário também comentou sobre a situação de Lautaro Martínez...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 09:52

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 09:52

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Massimo Moratti, ex-presidente da Inter de Milão, acredita que o clube italiano esteja tentando a contratação de Lionel Messi, em entrevista ao jornal “As”. No entanto, o italiano sabe que a operação é muito complicada e que depende mais do desejo do argentino do que de questões econômicas, embora este fator também seja um obstáculo.
- Imagino que a Inter esteja tentando (a contratação de Messi). Não é uma operação simples economicamente, lógico. Mas o maior obstáculo é a vontade do Messi. Deve-se entender se ele quer sair do Barcelona de verdade. Eu não tenho isso claro.O empresário também comentou sobre uma das principais especulações de mercado que foi o interesse do Barcelona em Lautaro Martínez. Uma troca com Luis Suárez foi cogitada e comparada pelo jornal espanhol ao que a Inter fez quando deixou Ibrahimovic vestir a camisa culé e trouxe Samuel Eto’o.
- O argentino tem um potencial incrível, é um talento. Aquela troca foi favorável em qualquer ponto de vista. Nos separamos de um jogador excepcional, como era Ibra, mas a operação teve condições fantásticas para a Inter. Depende de como você substituiria o Lautaro, nós trocamos (o Ibra) pelo Eto’o e ele não tinha 33 anos. O uruguaio é ótimo, inteligente e muito forte tecnicamente.
As especulações de que Messi pode estar de saída do Barcelona para a Inter de Milão aumentaram após a descoberta de que o argentino havia comprado uma cobertura na cidade. O camisa 10 é desejo do clube italiano há anos, mas nunca se especulou com tanta força uma saída como neste momento após diversos problemas internos dentro do clube catalão.

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