Ex-presidente da Inter acredita que clube esteja atrás de Lionel Messi

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Massimo Moratti, ex-presidente da Inter de Milão, acredita que o clube italiano esteja tentando a contratação de Lionel Messi, em entrevista ao jornal “As”. No entanto, o italiano sabe que a operação é muito complicada e que depende mais do desejo do argentino do que de questões econômicas, embora este fator também seja um obstáculo.

- Imagino que a Inter esteja tentando (a contratação de Messi). Não é uma operação simples economicamente, lógico. Mas o maior obstáculo é a vontade do Messi. Deve-se entender se ele quer sair do Barcelona de verdade. Eu não tenho isso claro.O empresário também comentou sobre uma das principais especulações de mercado que foi o interesse do Barcelona em Lautaro Martínez. Uma troca com Luis Suárez foi cogitada e comparada pelo jornal espanhol ao que a Inter fez quando deixou Ibrahimovic vestir a camisa culé e trouxe Samuel Eto’o.

- O argentino tem um potencial incrível, é um talento. Aquela troca foi favorável em qualquer ponto de vista. Nos separamos de um jogador excepcional, como era Ibra, mas a operação teve condições fantásticas para a Inter. Depende de como você substituiria o Lautaro, nós trocamos (o Ibra) pelo Eto’o e ele não tinha 33 anos. O uruguaio é ótimo, inteligente e muito forte tecnicamente.