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Ex-presidente da Bundesliga sugere mata-mata para 'acabar com reinado' do Bayern de Munique no Alemão

Wolfgang Holzhäuser afirmou que torcedores não podem saber quem será o campeão já em outubro e defendeu mudança no regulamento da competição: 'Daria mais emoção'...
LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 08:53

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 08:53

Crédito: SVEN HOPPE / POOL / AFP
Atual eneacampeão do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique não dá chances aos rivais no torneio nacional desde 2012, quando o Borussia Dortmund conquistou a Bundesliga. No entanto, há quem defenda uma mudança no regulamento da competição para que exista mais competitividade.Ex-presidente da liga alemã e também ex-CEO do Bayer Leverkusen, Wolfgang Holzhäuser afirmou, em entrevista à "Spox", que é a favor de um sistema de playoffs após a fase regular da competição, algo que é visto em outros esportes, para tentar dar mais emoção à competição.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
- As quatro primeiras equipes jogariam uma semifinal entre si depois da temporada regular: o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Os vencedores jogariam uma final e os perdedores o terceiro e quarto lugar. Este formato seria apaixonante para os torcedores - disse Holzhäuser.
- Não cabe na cabeça deles que em outubro esteja tudo resolvido. É algo que não dá para resolver de uma forma econômica, portanto que seja de forma esportiva. Isto também teria uma vantagem financeira - completou, mostrando incômodo com o fato do Bayern ser campeão sucessivamente com certa antecedência.
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Outro assunto mencionado por Wolfgang Holzhäuser foi a respeito da possibilidade da Copa do Mundo ser disputada a cada dois anos. Para ele, isso não seria bom.
- Isso faz sentido ou traz novas competições como a Liga das Nações? A Uefa e a Fifa esquecem que é o clube que continua a pagar aos jogadores. Eles vão para a seleção livre e eles podem voltar machucados - disse.

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