Ex-patrocinador do Botafogo, Felipe Neto apoia John Textor em romper contratos: 'Valores são muito baixos'

A decisão de John Textor em romper com praticamente todos os patrocínios no uniforme do Botafogo foi apoiada por um... ex-patrocinador do Alvinegro. Logo após o norte-americano ter divulgado a nota explicando a decisão, Felipe Neto apoiou a escolha do empresário prestes a comprar 90% da SAF do Alvinegro.+ Pé na porta: em busca de melhores contratos, John Textor rompe com todos os patrocínios do Botafogo

Felipe Neto, vale lembrar, já esteve ali. Ele já patrocinou o Botafogo com as empresas "Neto's" e "Vigia de Preço" em 2018 e 2019. O youtuber explicou o ponto em postagem nas redes sociais.

"John Textor marcou um golaço aqui (romper os contratos)

Os patrocinadores eram necessários quando o Botafogo estava lutando pra sobreviver

Agora que há um investidor bilionário, os valores são MUITO baixos. É melhor ter a camisa limpa do que aceitar aquelas quantias.

Pra vocês terem noção de valor...

Investimos 600 mil na época do patrocínio do Vigia de Preço (empresa que vendemos no final do ano).

Isso pro John Textor são 114 mil dólares. Na época era muito importante pro Botafogo. Agora não mais."