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futebol

Ex-parceiro de Reinier, Ryan é promessa do Duque de Caxias

Atacante atuou com atleta do Borussia Dortmund em equipe de Niterói, no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 17:54

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:54

Crédito: Arthur Barreto/Duque de Caxias
Uma das promessas da base do Duque de Caxias, o atacante Ryan já tem história pra contar. O atleta de 17 anos fez dupla de ataque com Reinier em uma equipe de Niterói, conquistou um torneio sul-americano que contava com a participação de Atlético Nacional, Peñarol e Racing e em seus tempos de futsal sagrou-se seis vezes campeão estadual. Já treinando entre os profissionais da equipe, Ryan deixa claro seus objetivos.
- Desejo confirmar a expectativa que todos depositam em mim. Além disso, quero seguir tendo um ótimo desempenho para que logo surjam oportunidades de mostrar meu futebol no time principal. Sei do meu potencial e estou certo que posso conseguir meus objetivos - disse.
Ryan joga atualmente a Copa União Sub-17, torneio que substitui o estadual da categoria para os times médios cariocas. Até o momento tem quatro gols marcados em quatro jogos. Mas seus números impressionam já há algum tempo. Pelo sub-15, marcou 26 vezes em 36 partidas. O jovem comenta o seu faro de gol.
- É a minha principal característica. Procuro me aprimorar sempre, evoluir, me tornar a cada dia um jogador mais completo. Sei que a cobrança aumentará a cada degrau que subir, mas estou me preparando pra isso - definiu.

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