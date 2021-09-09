Ex-Paraná, lateral fala sobre experiência de atuar no futebol da Armênia: 'O nível aumentou'

Crédito: O lateral-esquerdo Juninho tem contrato com o Punyk Erewanaté 30 de maio de 2022 (Divulgação/Punyk

O lateral-esquerdo Juninho, com passagem pelo Paraná, entre 2018 e 2020, onde fez 45 jogos, tem neste ano outro desafio na carreira: atuar no futebol da Armênia. Defendendo as cores do Punyk Erewan, ele conta suas experiências no país, que faz fronteira com Turquia, Azerbaijão, Geórgia e Irã.- Está sendo uma experiência muito boa, uma nova cultura e nova língua. Estou me esforçando para a comunicação ser através do inglês. É o meu início aqui e está sendo ótimo. Um país, que agora é muito calor, mas em dezembro o clima fica negativo. Chega até a nevar também - comentou Juninho, que tem contrato válido até o dia 30 de maio de 2022.

O Punyk Erewan é um dos clubes grandes do país, sendo o maior campeão da liga nacional com 14 títulos de Armenian Premier League. Além da liga, o clube também já conquistou oito vezes a Copa Independência da Armênia e nove vezes a Supercopa da Armênia.

Atualmente, o time dele está no 5º lugar na Liga da Armênia com sete pontos. A competição tem 10 participantes da elite e Juninho revela que as equipes buscaram se reforçar para a temporada 2021/22.