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Ex-Paraná, lateral fala sobre experiência de atuar no futebol da Armênia: 'O nível aumentou'

Punyk Erewan está em 5º lugar na Liga com sete pontos. A competição tem 10 participantes da elite e o jogador revelou que as equipes buscaram se reforçar para a temporada 2021/22...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 16:36

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:36

Crédito: O lateral-esquerdo Juninho tem contrato com o Punyk Erewanaté 30 de maio de 2022 (Divulgação/Punyk
O lateral-esquerdo Juninho, com passagem pelo Paraná, entre 2018 e 2020, onde fez 45 jogos, tem neste ano outro desafio na carreira: atuar no futebol da Armênia. Defendendo as cores do Punyk Erewan, ele conta suas experiências no país, que faz fronteira com Turquia, Azerbaijão, Geórgia e Irã.- Está sendo uma experiência muito boa, uma nova cultura e nova língua. Estou me esforçando para a comunicação ser através do inglês. É o meu início aqui e está sendo ótimo. Um país, que agora é muito calor, mas em dezembro o clima fica negativo. Chega até a nevar também - comentou Juninho, que tem contrato válido até o dia 30 de maio de 2022.
O Punyk Erewan é um dos clubes grandes do país, sendo o maior campeão da liga nacional com 14 títulos de Armenian Premier League. Além da liga, o clube também já conquistou oito vezes a Copa Independência da Armênia e nove vezes a Supercopa da Armênia.
Atualmente, o time dele está no 5º lugar na Liga da Armênia com sete pontos. A competição tem 10 participantes da elite e Juninho revela que as equipes buscaram se reforçar para a temporada 2021/22.
- O nível aumentou demais do campeonato este ano. Foram contratados muitos estrangeiros, então deixa mais competitivo. É uma competição muito boa para jogar e estou feliz no país. Uma experiência diferente, a minha primeira fora do país e estou aprendendo demais nesse tempo aqui - finalizou ao jogador de 26 anos.

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