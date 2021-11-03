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Ex-Paraná, lateral comemora vitória contra o líder do Campeonato Armênio e quebra de invencibilidade

Na última segunda, a equipe do brasileiro conseguiu o feito de quebrar a invencibilidade do líder da competição, que já durava 12 jogos, após vencer o Ararat-Armenia, por 2 a 1...
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Publicado em 

03 nov 2021 às 20:45

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 20:45

Crédito: O Pyunik está na vice-liderança com 24 pontos, sendo sete a menos que o Ararat-Armenia. (Divulgação/Pyunik
O lateral-esquerdo Juninho é um dos destaques do Pyunik na temporada no Campeonato Armênio. Na última segunda-feira, a equipe do brasileiro conseguiu o feito de quebrar a invencibilidade do líder da competição, que já durava 12 jogos, após vencer o Ararat-Armenia, por 2 a 1, pela 12ª rodada. - Foi muito importante essa vitória pelo fato de estarmos há 10 jogos sem perder. Ainda conseguimos tirar a invencibilidade deles de 12 jogos, que foi um feito muito importante para as nossas pretensões. Isso também nos mantém vivos para brigar pelo titulo do campeonato - disse.
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O Pyunik está na vice-liderança com 24 pontos, sendo sete a menos que o Ararat-Armenia. Ainda restam mais 24 jogos para o fim do campeonato nacional. Juninho projetou o que será necessário fazer.
- Temos que manter o mesmo comportamos dos últimos jogos para estarmos brigando pela liderança. Ainda vai ter jogos difíceis por isso temos que ficar bastante concentrados - finalizou.
O próximo jogo do Pyunik na competição será nesta sexta-feira, às 11h (horário de Brasília), diante do Noah em casa.

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