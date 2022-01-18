Ex-Paraná Clube, Gabriel Pires é anunciado como reforço do Barra-SC

Revelado pelo Paraná e com passagem pelo time sub-20 do Atlético-MG, o meia-atacante Gabriel Pires foi anunciado como o novo reforço do Barra para a disputa do Campeonato Catarinense de 2022.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Estou muito feliz e motivado em poder defender o Barra em um campeonato de alto nível, como a Série A do Catarinense. Empenharei todas as minhas forças para conseguir nossos objetivos. É um clube que vem numa ascensão enorme e fico feliz em poder fazer parte de tudo isso - disse Gabriel.