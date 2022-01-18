Ex-Paraná Clube, Gabriel Pires é anunciado como reforço do Barra-SC

Revelado pelo Paraná e com passagem pelo time sub-20 do Atlético-MG, o meia-atacante Gabriel Pires foi anunciado como o novo reforço do Barra para a disputa do Campeonato Catarinense de 2022.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Estou muito feliz e motivado em poder defender o Barra em um campeonato de alto nível, como a Série A do Catarinense. Empenharei todas as minhas forças para conseguir nossos objetivos. É um clube que vem numa ascensão enorme e fico feliz em poder fazer parte de tudo isso - disse Gabriel.
Por sua equipe formadora, Gabriel Pires defendeu o time tricolor em 50 partidas em passagem que teve somente uma breve interrupção no segundo semestre de 2019. Isso porque foi nesse período que o meia-campista atuou por empréstimo ao Atlético-MG, mais precisamente a equipe Sub-20.
O Barra FC faz a sua estreia oficial na temporada de 2022 no próximo sábado (22), diante da Chapecoense, às 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.
- O nosso objetivo é manter o Barra sempre em alto nível, buscar a classificação e estar brigando nas finais - concluiu.