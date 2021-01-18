Ex-Palmeiras, zagueiro Maurício espera bom ano em clube da Malásia

Crédito: Divulgação / Johor

Destaque do Johor, da Malásia, desde 2019, o zagueiro Maurício revelou estar vivendo uma expectativa grande para 2021. Um dos principais nomes do clube, o defensor falou sobre o desejo de ver a equipe conquistando títulos nesta nova temporada.

+ Veja a tabela da Champions League- Tenho certeza que a nossa temporada será muito boa neste ano de 2021. Vamos lutar muito para fazer um grande ano para conquistarmos títulos. A diretoria montou um elenco forte e investiu para fazermos uma grande época. Estamos muito motivados para essa temporada - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado no Palmeiras e tem passagens por clubes como Sporting (POR) e Lazio (ITA), sua meta é melhorar ainda mais seus números no clube.