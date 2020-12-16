Ex-Palmeiras, Vitor Hugo faz dois no mesmo jogo e brinca: 'Igual ketchup'

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

O zagueiro Vitor Hugo completou o nono jogo com a camisa do Trabzonspor, nesta quarta-feira, em jogo válido pela Copa da Turquia. A partida diante do Adama Demirspor terminou empatada em 2 a 2, e após o resultado continuar igual na prorrogação, os pênaltis convertidos pelo Adama garantiram à equipe a vaga na próxima fase do torneio.

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Autor dos dois gols, Vitor Hugo comemorou os primeros gols pelo novo clube, e celebrou o poder de reação do Trabzonspor no confronto.

- Fico muito feliz com estes dois gols, os meus primeiros por aqui. É aquele ditado, né? É igual ketchup, quando sai, sai tudo de uma vez (risos). Espero poder fazer mais e mais, continuar ajudando meus companheiros e seguir trabalhando para estar sempre pronto. - disse o camisa 13, antes de completar:

- Infelizmente não conquistamos a vaga, mas vamos tirar as coisas boas desse jogo. Nosso poder de reação foi muito bom, e ficamos atrás do placar duas vezes, e fomos buscar. Temos de corrigir os erros, e absorver as lições negativas e positivas desse jogo - completou Vitor Hugo.

Conhecido pelos cabeceios, é claro que os dois gols anotados pelo zagueiro nesta quarta-feira seriam assim, e como todas as comemorações, Vitor fez o tradicional 'mortal' para trás, gesto repetido a cada gol feito.