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futebol

Ex-Palmeiras, Vitor Hugo faz dois no mesmo jogo e brinca: 'Igual ketchup'

Zagueiro brasileiro balançou a rede duas vezes em empate do Trabzonspor, nesta quarta-feira, na Copa da Turquia, e fez analogia com ketchup: quando sai, sai tudo de uma vez...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 20:37

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 20:37

Crédito: Divulgação/Trabzonspor
O zagueiro Vitor Hugo completou o nono jogo com a camisa do Trabzonspor, nesta quarta-feira, em jogo válido pela Copa da Turquia. A partida diante do Adama Demirspor terminou empatada em 2 a 2, e após o resultado continuar igual na prorrogação, os pênaltis convertidos pelo Adama garantiram à equipe a vaga na próxima fase do torneio.
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Autor dos dois gols, Vitor Hugo comemorou os primeros gols pelo novo clube, e celebrou o poder de reação do Trabzonspor no confronto.
- Fico muito feliz com estes dois gols, os meus primeiros por aqui. É aquele ditado, né? É igual ketchup, quando sai, sai tudo de uma vez (risos). Espero poder fazer mais e mais, continuar ajudando meus companheiros e seguir trabalhando para estar sempre pronto. - disse o camisa 13, antes de completar:
- Infelizmente não conquistamos a vaga, mas vamos tirar as coisas boas desse jogo. Nosso poder de reação foi muito bom, e ficamos atrás do placar duas vezes, e fomos buscar. Temos de corrigir os erros, e absorver as lições negativas e positivas desse jogo - completou Vitor Hugo.
Conhecido pelos cabeceios, é claro que os dois gols anotados pelo zagueiro nesta quarta-feira seriam assim, e como todas as comemorações, Vitor fez o tradicional 'mortal' para trás, gesto repetido a cada gol feito.
- É uma comemoração que eu sempre fiz e que enquanto eu tiver condições de fazer, vou fazer. Espero dar muito mortal nessa temporada, vou trabalhar para isso - concluiu.

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