Ex-Palmeiras, Patrick Vieira comemora acerto com o São Bento

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Na última segunda-feira (04), o São Bento deu início a sua preparação para o Paulistão 2021. Um dos nomes que foram apresentados pela direção do clube é o do meia Patrick Vieira.

O jogador, revelado pelo Palmeiras, declarou que está muito feliz e motivado com essa oportunidade e ainda destacou a qualidade do campeonato.

- Eu estou muito motivado e muito feliz com essa oportunidade de jogar com a camisa do São Bento. É muito bom poder disputar o principal campeonato estadual do Brasil, que é o Paulistão - disse o jogador.

Patrick Vieira foi campeão da Copa do Brasil em 2012 pelo Palmeiras. O meia recentemente defendeu o Najran, da Arábia Saudita. Ele ainda destacou a qualidade do elenco montado pelo São Bento para a disputa do Paulistão.