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futebol

Ex-Palmeiras, Patrick Vieira comemora acerto com o São Bento

O jogador, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2012, acertou com o time de Sorocaba para disputar o Campeonato Paulista de 2021....

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 15:09
Crédito: Reprodução/Instagram
Na última segunda-feira (04), o São Bento deu início a sua preparação para o Paulistão 2021. Um dos nomes que foram apresentados pela direção do clube é o do meia Patrick Vieira.
O jogador, revelado pelo Palmeiras, declarou que está muito feliz e motivado com essa oportunidade e ainda destacou a qualidade do campeonato.
- Eu estou muito motivado e muito feliz com essa oportunidade de jogar com a camisa do São Bento. É muito bom poder disputar o principal campeonato estadual do Brasil, que é o Paulistão - disse o jogador.
Patrick Vieira foi campeão da Copa do Brasil em 2012 pelo Palmeiras. O meia recentemente defendeu o Najran, da Arábia Saudita. Ele ainda destacou a qualidade do elenco montado pelo São Bento para a disputa do Paulistão.
- Espero que nós possamos conquistar nossos objetivos na competição, que é primeiramente conseguir a classificação. Creio que com o elenco que o São Bento está montando, juntamente com a comissão técnica, iremos fazer um ótimo campeonato Paulista - concluiu.

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