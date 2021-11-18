Ex-Palmeiras, Nathan comemora grande primeira temporada na MLS

O brasileiro, Nathan Pelae, chegou ao futebol dos Estados Unidos em 2021 e rapidamente virou um dos atletas principais do San Jose Earthquakes. Nathan participou de 20 jogos pelo clube, foram dois gols e uma média incrível de 3,8 desarmes e 3,2 interceptações por partida. As atuações de alto nível renderam ao zagueiro o prêmio de melhor defensor do clube no ano, em votação composta por jornalistas e os seus companheiros de time. - Foi uma primeira temporada muito especial para mim, chegar a um país novo, uma nova cultura e nova equipe... é sempre um desafio mas fiquei muito feliz com o meu rendimento. Meu maior objetivo nesta off-season é poder me preparar bem e chegar pronto para disputar grandes coisas em 2022. Ser escolhido como o melhor defensor pelos meus companheiros é uma grande honra e felicidade, agradeço a Deus e todos aqueles que estão sempre comigo me apoiando, agora vamos em busca de mais troféus com essa camisa - disse o zagueiro.