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futebol

Ex-Palmeiras, Maurício visa sequência da Champions da Ásia

Defensor brasileiro é um dos principais nomes do Johor, da Malásia, desde o ano passado
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LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 15:50

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 15:50

Crédito: Divulgação/Johor
Um dos principais nomes do Johor, da Malásia, o zagueiro Maurício, ex-Palmeiras, falou sobre a expectativa da equipe para a sequência da Liga dos Campeões da Ásia. Segundo o defensor, a meta de todos no elenco é terminar bem a primeira fase da disputa.
- Vamos focados para essa sequência da Liga dos Campeões, que é uma competição importante para o Johor. Vamos lutar muito para terminarmos bem a primeira fase da disputa neste ano. O grupo está muito motivado para fazer grandes jogos e para conquistar os resultados que precisamos na disputa.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Sporting e Lazio na Europa, seu momento no clube tem sido muito especial. No Brasil, Maurício também atuou no Vitória e no Sport.
- Estou me dedicando muito para continuar honrando e fazendo a minha história com a camisa do clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo.

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