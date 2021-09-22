Ex-Palmeiras, Juninho comemora estreia com gol pelo PSS Sleman, da Indonésia

Crédito: Divulgação/PSS Sleman

No último domingo (19), o meia Juninho, ex-Palmeiras, fez a sua estreia pelo PSS Sleman, da Indonésia. E o primeiro jogo dele pelo novo time não poderia ser melhor. Juninho marcou o segundo gol da sua equipe na vitória sobre o Arema, por 2 a 1. O brasileiro celebrou o início com um gol.- Estou muito feliz por poder estrear e já marcar um gol tão importante para a nossa equipe. Isso traz um pouco mais de tranquilidade para a minha adaptação aqui na Indonésia. Todos os meus companheiros e comissão técnica tem me ajudado muito nesses primeiros momentos aqui e espero seguir evoluindo - disse.

No primeiro semestre, Juninho defendeu o Paraná. No início de junho o meia acertou a sua saída do tricolor e passou a negociar com algumas equipes da Ásia. Porém, por conta da janela de transferências, o negócio só foi fechado no início de setembro. Juninho falou sobre as suas primeiras impressões do futebol asiático e destacou que ainda pode evoluir muito.