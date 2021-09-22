Ex-Palmeiras, Juninho comemora estreia com gol pelo PSS Sleman, da Indonésia

No último domingo (19), o meia Juninho, ex-Palmeiras, fez a sua estreia pelo PSS Sleman, da Indonésia. E o primeiro jogo dele pelo novo time não poderia ser melhor. Juninho marcou o segundo gol da sua equipe na vitória sobre o Arema, por 2 a 1. O brasileiro celebrou o início com um gol.- Estou muito feliz por poder estrear e já marcar um gol tão importante para a nossa equipe. Isso traz um pouco mais de tranquilidade para a minha adaptação aqui na Indonésia. Todos os meus companheiros e comissão técnica tem me ajudado muito nesses primeiros momentos aqui e espero seguir evoluindo - disse.
No primeiro semestre, Juninho defendeu o Paraná. No início de junho o meia acertou a sua saída do tricolor e passou a negociar com algumas equipes da Ásia. Porém, por conta da janela de transferências, o negócio só foi fechado no início de setembro. Juninho falou sobre as suas primeiras impressões do futebol asiático e destacou que ainda pode evoluir muito.
- O futebol asiático é muito rápido, muito intenso. Tenho buscado me adaptar o mais rápido possível a essa nova maneira de jogar. Passei um período sem atuar por conta das negociações, e isso tirou um pouco do meu ritmo de jogo. Tenho feito um trabalho muito forte para poder chegar nos 100% e poder ajudar ao máximo a minha equipe - concluiu.