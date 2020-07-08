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futebol

Ex-Palmeiras, hoje na Juve, brasileiro mira acesso no Campeonato Italiano

Lucas Rosa, lateral-direto de 20 anos, com passagem pela Seleção Brasileira de base, já treinou com elenco principal e hoje integra a equipe sub-23 da Juventus na Série C...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 15:41

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:41

Crédito: Divulgação/Juventus
O lateral-direito Lucas Rosa, da Juventus B (sub-23), terá mais um desafio em sua curta carreira. Nesta quinta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), o jovem entrará em campo em busca da vaga para a Série B do Campeonato Italiano. A equipe de Turim enfrenta o Padova, pelos playoffs da Série C.O acesso pode premiar uma sequência especial do atleta. Aos 20 anos e na primeira temporada como profissional, Lucas foi peça importante no título da Copa da Itália Serie C, conquistada em junho.
- É uma semana muito importante nesta reta final de temporada. Depois de conquistarmos a Copa da Itália, agora o foco está nos playoffs da Série C.
Mesmo em um elenco sub-23 e com diversos atletas mais experientes, Lucas é um dos jogadores com maior número de partidas na temporada. Ao todo, foram 19 jogos – sendo 11 participações como titular. Durante o surto do novo coronavírus e a paralisação das competições na Itália, o jogador se dedicou diariamente aos treinos para a manutenção da forma física.
Lucas Rosa é um dos destaques da geração 2000 brasileira. Lateral de boa técnica, é ambidestro e também pode atuar pelo lado esquerdo. Ele integra desde o início desta temporada a equipe B da Juventus, equivalente ao sub-23 do clube italiano. A promessa está no país desde 2018 e frequentemente é convidado para treinar com o elenco principal.
Antes de ir para a Europa, teve passagens vitoriosas pela base do Taubaté e Palmeiras. As atuações destacadas chamaram a atenção da Juventus. O jovem ainda conta com diversas convocações para as Seleções de base, com participações na Bricks Cup (Índia/2016), Friendly Matches (Uruguai/2016), Nike Friendlies (Estados Unidos/2016) e na preparação para o Campeonato Sul-Americano sub-17 de 2017.

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