Ex-Palmeiras, hoje na Juve, brasileiro mira acesso no Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação/Juventus

O lateral-direito Lucas Rosa, da Juventus B (sub-23), terá mais um desafio em sua curta carreira. Nesta quinta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), o jovem entrará em campo em busca da vaga para a Série B do Campeonato Italiano. A equipe de Turim enfrenta o Padova, pelos playoffs da Série C.O acesso pode premiar uma sequência especial do atleta. Aos 20 anos e na primeira temporada como profissional, Lucas foi peça importante no título da Copa da Itália Serie C, conquistada em junho.

- É uma semana muito importante nesta reta final de temporada. Depois de conquistarmos a Copa da Itália, agora o foco está nos playoffs da Série C.

Mesmo em um elenco sub-23 e com diversos atletas mais experientes, Lucas é um dos jogadores com maior número de partidas na temporada. Ao todo, foram 19 jogos – sendo 11 participações como titular. Durante o surto do novo coronavírus e a paralisação das competições na Itália, o jogador se dedicou diariamente aos treinos para a manutenção da forma física.

Lucas Rosa é um dos destaques da geração 2000 brasileira. Lateral de boa técnica, é ambidestro e também pode atuar pelo lado esquerdo. Ele integra desde o início desta temporada a equipe B da Juventus, equivalente ao sub-23 do clube italiano. A promessa está no país desde 2018 e frequentemente é convidado para treinar com o elenco principal.